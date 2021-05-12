«ابتلعتها من إحدى الورش».. استخراج 30 قطعة معدنية من معدة طفلة بالزقازيق

نجح الفريق الطبي في قسم جراحة الأطفال بمستشفى جامعة الزقازيق في استخراج 30 قطعة معدنية من معدة طفلة.

وقالت جامعة الزقايق، في بيان لها: «إن المستشفى استقبل طفلة في عمر العام والنصف، حضرت بها والدتها للقسم في حالة لا يرثى لها تشكو من معاناتها بالقيء وآلام في البطن، منذ ما يقرب من الأسبوع ليهرع بها الأطباء، وبعد عمل عدة أشعات تبين وجود جسم غريب داخل بطنها، فقرروا خضوعها لعملية جراحية عاجلة بواسطة فريق عمل الحوادث من جراحة الأطفال، برئاسة الدكتور أحمد عزت رئيس القسم وفريق من قسم التخدير.

وأشار البيان إلى أن الأطباء تفاجئوا بوجود ما يقرب من 30 قطعة معدنية داخل الأحشاء، عبارة عن صواميل ومغناطيس وهي ما تسببت في حالة القيء والإعياء الشديدين التي عانت منهما الطفلة على مدار أيام، وتم استخراج القطع بنجاح، ونصح الأطباء بالانتباه واليقظة، للأطفال في هذا السن الحرج، وعدم الإنشغال عنهم لكي لا تتعرض حياتهم وصحتهم للخطر.

وقالت الأم بأن الطفلة تلهو في الشارع بالقرب من إحدى الورش وربما ابتلعت هذه القطع أثناء ذلك، لافتة إلى أن الطفلة خرجت بسلام واستقرت حالتها تمامًا وتوجهت بالشكر للأطباء على سرعة تشخيصهم وإنقاذهم للطفلة.

ومن جانبه؛ أعرب الدكتورعثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق عن شكره وتقديره لكل أعضاء الفريق الطبي، الذين قاموا بواجبهم بكفاءة وإخلاص، مضيفًا أن أطباء جامعة الزقازيق والهيئة التمريضية يثبتون دائمًا كفاءتهم العالية، ويؤكدون تفوق التعليم الطبي في مختلف التخصصات والمجالات العلمية.