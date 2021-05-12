بسبب خلافات الجيرة.. إصابة 9 أشخاص في مشاجرة ليلة العيد بسوهاج

أصيب 9 أشخاص بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، اليوم الأربعاء، إثر مشاجرة بينهم بقرية الحواويش دائرة مركز أخميم بسوهاج، بسبب خلافات الجيرة، وألقت الشرطة القبض على طرفي المشاجرة، وتم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي، ومستشفى أخميم المركزي.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود بلاغا بحدوث مشاجرة بقرى الحواويش دائرة المركز، انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وتمت السيطرة على الطرفين.

وتبين من المعاينة والفحص، إصابة «أبوزيد طاهر فراج، 16 سنة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، طاهر فراج طاهر، 50 سنة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، أيمن عبدالستار طه، 49 سنة، بجروح قطعيه بالرأس، تم نقلهم لمستشفى أخميم المركزي.

وأصيب «أحمد خليفة أحمد، 25 سنة بكدمات بالرأس، خليفة أحمد إسماعيل، 50 سنة، بجروح متفرقة بالرأس، إسماعيل خليفة أحمد، 30 سنة بجروح بفروة الرأس، محمد خليفة أحمد، 23 سنة بجروح بفروة الرأس، حامد خليفة أحمد 20 سنة، بجروح بفروة الرأس، دينا خليفة أحمد، 21 سنة بجروح متفرقة بالجسم، تم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي، وسبب المشاجرة خلافات الجيرة.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.