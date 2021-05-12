لست البيت.. إزاي توفر في الاستهلاك وتخفض فاتورة الكهرباء؟

كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء الخطوات التي يجب أن تتبعها ربة البيت لترشيد استهلاك الطاقة وخفض الفاتورة الشهرية حتى لا تمثل عبء على ميزانية الأسرة.

الاستخدام الأمثل لترشيد استهلاك الكهرباء

- أطفئي نور الغرفة بمجرد خروجك منها وكذلك جميع الأجهزة الكهربائية إن لم تستعمليها.

- انزعي السلك من القابس الكهربائي فبعضها يستهلك الكهرباء حتى في حالة إغلاقة لأنه يكون في وضع stand by.

- استخدمي المايكروييف بدلا من الفرن الكهربائي للتسخين لأن التسخين يكون أسرع.

- استبدلي المصابيح العادية بمصابيح موفرة للكهرباء فحتى وإن كانت أغلى ثمنا ولكنها موفرة على المدى البعيد.

- طبقي تقنية تخفيض وزيادة الضوء من خلال مفاتيح كهرباء مختصة بذلك وهي متوفرة في السوق.

- استخدمي إضاءة الفلوروسنت بدلا من الإضاءة العادية.

- استعمل مروحة السقف أو المروحة العادية إذا كان الجو معتدلا ولا تلجأي للمكيف الكهربائي إلا في الحرارة المرتفة للغاية.

- عند شراء الأجهزة الكهربائية اختاري تلك بخاصية ترشيد استهلاك الطاقة Energy Star.

- لا تعتمدي على إضاءة السقف فقط بل يمكنك الاعتماد على الإضاءة الموجهة كالأباجورات والأباليك والتي يمكن أن توجهها في المكان الذي تحتاج له فقط.

- اطفئي الأنوار الخارجية ليلا ونظفي أغطية المصابيح بشكل دوري من أجل إضاءة أكثر بمصابيح أقل.

- أفصلي الهاتف اللاسلكي والجوال والبطاريات فور اكتمال الشحن.

كيفية ترشيد الاستهلاك في المنزل

- قللي من حرارة السخان وكذلك حرارة ماء الغسالة واستخدمي الماء البارد في الغسيل قدر المستطاع.

- تأكدي من إغلاق جميع الفتحات الصغيرة في النوافذ وإطارات الأبواب والحوائط وحول المواسير والتوصيلات الكهربائية ومراوح الشفط فهذا يقلل من إمكانية تسرب الحرارة أيضا.

- استعملي الستائر السميكة لحجب أشعة الشمس والهواء الساخن في الصيف ولمنع دخول تيار الهواء البارد في الشتاء.