أحداث مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 30 والأخيرة.. محمد فراج يطلق منى زكي

شهدت أحداث مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 30 والأخيرة، اعتراف سيد رجب الذي يؤدي دور بدر، في التحقيقات، بأنه هو المسؤول عن زراعة الأفيون، وأن محمد ممدوح الذي يؤدي دور حازمن ومنى زكي التي تؤدي دور هنا، ليس لهما أي علاقة بذلك. وخرج محمد ممدوح ومنى زكي من القسم بعد اعتراف سيد رجب، واكتشفت أن محمد فراج الذي يؤدي دور مؤنس، ينوي السفر بابنها إبراهيم، إلى أمريكا، وأرسل لسارة زوجته تسجيلا صوتيا على تطبيق واتسآب، أخبرها فيه بأنه سيعود لها بمفاجأة.

وقرر محمد فراج، تطليق منى زكي، عبر تسجيل صوتي من خلال تطبيق واتسآب.

مسلسل لعبة نيوتن الحلقة الأخيرة

وتابع الكثيرون باقي أحداث مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 30 والأخيرة، بعد انتهاء الحلقة 29 بقرار محمد فراج، بالرجوع مع الطفل «إبراهيم» إلى أمريكا، ويخبر السكرتيرة الخاصة به بحجز تذكرة طيران لهما دون علم منى زكي أو محمد ممدوح.