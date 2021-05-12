الأوقاف تحذر من اصطحاب الأطفال في صلاة عيد الفطر غدا: سيغلق المسجد

شددت وزارة الأوقاف على عدم اصطحاب الأطفال في صلاة عيد الفطر، غدا، مؤكدة أنه في حال مخالفة التعليمات في أي من المساجد، تتخذ الوزارة إجراءات صارمة، تصل إلى إغلاق المساجد ومحاسبة المقصرين وإحالتهم للتحقيق.

وأكدت على ألا يتم فتح مصليات السيدات إلا تحت إشراف واعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد، مع عدم السماح باصطحاب الأطفال أو أي أطعمة أو مشروبات أي كان نوعها على الإطلاق بمصليات السيدات أو أماكن صلاة الرجال.

تعليمات مشددة

وحذرت الوزارة جميع العاملين بالمديريات من عمال وأئمة ومفتشين وقيادات من أي تراخٍ في التنفيذ، مع تكليف التفتيش العام والمحلي بتكثيف المتابعة.

وشددت الوزارة على أن إنهاء خدمة أي مقصر في ذلك ستكون العقوبة المناسبة نظرًا لخطورة الأمر، وما يمكن أن يؤدي إلى التهاون في ذلك من خطر على المجتمع، وللإبلاغ عن أي مخالفة في ذلك يجرى الاتصال بالخط الساخن 01008806466، أو التسجيل على الرابط التالي المخصص لذلك على موقع الوزارة.

وعممت الوزارة تعليماتها على جميع المديريات، التي بدورها وزعتها على أئمة المساجد التي ستقام بها صلاة العيد، غدا، مشددة عليهم بإبلاغ لجنة إدارة أزمة كورونا بالأوقاف، للتحقيق في الأمر.

ضوابط صلاة عيد الفطر

وجاءت ضوابط وزارة الأوقاف التي سمحت بإقامة صلاة العيد في المساجد الكبرى، مشددة على ارتداء المصلين للكمامة قبل دخول المسجد، واصطحاب المصلى الشخصي، ومراعاة علامات التباعد الاجتماعي، وعدم فتح دورات المياه، على أن يتم فتح المسجد قبل الصلاة بـ10 دقائق وغلقه بعدها بـ10 دقائق، على ألا تزيد مدة التكبير على 7 دقائق، ولا تزيد مدة الخطبة على 10 دقائق كالجمعة.

ودعت وزارة الأوقاف، المواطنين للالتزام بالإجراءات الاحترازية، قائلة: «حافظوا على بيوت الله مفتوحة، حافظوا على أنفسكم، التزموا بالإجراءات، حتى يظل العيد فرحة، وكل عام والجميع بكل خير ومصر وأهلها بكل خير».