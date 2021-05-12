مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 30 والأخيرة .. منى ذكي تأخذ ابنها من محمد فراج

بدأت أحداث مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 30 والأخيرة بمكالمة هاتفية بين «مؤنس» ويؤدي دوره الفنان محمد فراج، و«سارة» والتي تلعب دورها آلاء سنان، حيث أخبرها أنه يحضر مفاجأة بقدومه إليها ومعه الطفل إبراهيم ابن منى زكي والتي تلعب دور «هنا» ومحمد ممدوح ويجسد دور «حازم».

مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 30 والأخيرة

وتجلس منى زكي في السجن وهي تسترجع ذكرياتها وما مر معها من أحداث، حيث تم اتهامها بالتجارة في الأفيون مع «حازم»، وحاولت معرفة ما يحدث إلا أنها لم تفهم، ولكن أخبرها «حازم» في النيابة أنه أخبر الشرطة أنه ليس لها أي علاقة بالقضية وأنها كانت مسافرة، في أحداث مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 30 والأخيرة.

فيما يخبرهم المحامي أنه لا داعي للقلق وأن القضية تم اتهام «بدر» فيها والذي يلعب دوره الفنان سيد رجب، وأنها تخص صوبة الأفيون وليس لها علاقة بالعسل، وتستجوب النيابة «هنا» بشأن اتهامها بزراعة نبات الخشاش بقصد الإتجار به، وتُنفى فورا التهمة عنها وعن طليقها.

وينفي أيضا «حازم» التهمة عنه في مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 30 والأخيرة، وأن العزبة كبيرة جدا ومليانة بالنباتات وتخص «بدر» فقط، وأنه يعمل فيما يخصه فقط، وأنه تعرف على «بدر» منذ نحو عام حيث أنه استأجر قطعة الأرض التي أقام عليها مشروع المنحل وأنه يحب النباتات الطبيعية وطلب منه مشاركته بصفته رجل أعمال.

واعترف «حازم» أنه بالفعل طلب من المدعو «شامبا» أن يشتري له مخدر الأفيون لكنه لم يتعاطاه وتخلص منه، وبسؤال «هنا» عن إمكان وقوف النحل على الخشاش وإنتاج عسل به أفيون، إلا أنها نفت تماما تلك الفرضية علميا.

وأكد «حازم» لـ«النيابة» أنه إذا كان هناك أي اتهام فأنه المسئول عنه، وعن سؤال «هنا» عن سبب فضها لطليقها أجبت بأنها انفصلت عنه وأنه كانت مسافرة، وعندما عادت إلى وطنها كانت متزوجة من شخص آخر وعلى يدها ابنها «إبراهيم» من طليقها.

ويتعرض «حازم» لأزمة شديدة أثناء استجواب النيابة بعدما يعاني من طنين شديد يشبه لطنين النحل في أذنه، حيث تعرض لصدمة شديدة بعدما اكتشف أنه المسئول عن قتل أحد الأشخاص عمدا بالنحل، في مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 30 والأخيرة.

واعترف «بدر» أمام النيابة بأنه بالفعل زرع الأفيون بقصد الإتجار بسبب زوجته والتي رفضت تعاطيه، ونفي التهمة تماما عن «هنا» و«حازم» وأنه من وضع الأفيون في البرطمان.

وفي نفس الوقت، استغل «مؤنس» وجود «هنا» و«حازم» في النيابة، وحجز تذاكر له ولـ«إبراهيم»، وأنه سيسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأخلت النيابة سبيل «حازم» و«هنا» من القسم بكفالة قدرها 20 ألف جنيه لكل منهما.

ويكتشف «حازم» و«هنا» أن «مؤنس» أخذ «إبراهيم وعلى وشك المغادرة به بعدما تركت الباسبور الخاص به معه.

وتلحق «هنا» بـ«مؤنس» في اللحظة الأخيرة داخل المطار وتمنعه من أخذ «إبراهيم»، وتعود العلاقات مرة أخرى بين «هنا» و«حازم»، والذي يختار أن يبعد قليلا عن حياة «هنا» تماما في أحداث مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 30 والأخيرة.