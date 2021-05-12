«يأست من الحياة».. القصة الكاملة للأم المتهمة بقتل رضيعتها بالمحلة

أمر المستشار عماد سالم المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، منذ قليل، بضرورة الانتهاء من تمثيل المتهمة لجريمة قتل ابنتها التي لم يتجاوز عمرها عدة أشهر، في أثناء تنفيذ تلك الجريمة، حيث أخذتها قوة من الشرطة لمنزها الذي يعد مسرحا للجريمة، وتمثيلها لقتل ابنتها، وقالت الأم المتهمة في بداية التحقيقات أن متسولين قاموا بخنقها وتعذيبها، حتى تخفي جريمتها.

المحامي العام يباشر اعترافات الأم القاتلة والمتهمة بخنق طفلتها الرضيعة

وجه المحامي العام بتنفيذ قرار حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحين الانتهاء من سماع أقوال شهود العيان من الجيران وأقارب الزوجين.

وشدد المحامي العام بانتقال فريق من أعضاء النيابة العامة إلى منزل أسرة مسرح حياة الزوجين، الذي يعد وكرا لممارسة جريمة عنف أسري بين الأم وطفلتها.

أسباب معيشية وأزمات نفسية.. دفعت الأم بمراودة الشيطان لها وقتل الطفلة

وكشف مصدر أمني، بمديرية أمن الغربية، أن «رضا. م.أ» والتي تبلغ من العمر 33 عاما، مقيمة دائرة مركز المحلة، اعترفت بقتل طفلتها الرضيعة حبيبة، وتبلغ من العمر 26 يوما خنقا، وأنها ارتكبت الجريمة بدعوى ضيق الحياة وعدم القدرة على الإنفاق عليها، في الوقت الذي لا يتحمل زوجها المسؤولية وعدم الإنفاق عليهم، خاصة أنه عامل يومية، ما أصابها بأزمة نفسية وارتكبت جريمة قتل الطفلة، واعترفت أن الحلق الخاص بالطفلة بحوزتها، وما ادعته من قيام أشخاص متسولين خنقوا الرضيعة وسرقوا الحلق غير صحيح، وكان بهدف إخفاء معالم الجريمة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وقررت حبس المتهة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تفاصيل بدايات الحادث واتهامات حول خطف الأطفال من مجهولين

تعود البداية لتلقي اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغريبة، إخطارا من مأمور قسم مركز المحلة الكبرى، بورود بلاغ من أهالي طفلة في عزبة شيم، التابعة لمركز المحلة الكبرى، تفيد بمقتل الطفلة حبيبة سامي أحمد شيمي، تبلغ من العمر أياما معدودات، على يد عدد من اللصوص، بهدف سرقة مبلغ 20 جنيها وقرطها الذهبي وشروعهم في قتل الأم خنقا.

كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العميد سامح محمد مأمور قسم مركز المحلة الكبرى، يفيد بورود بلاغات من الأهالي بمقتل الطفلة «حبيبة سامي أحمد شيم» 9 أشهر، على يد عدد من اللصوص، بهدف سرقة مبلغ 20 جنيها، وقيراطها الذهبي وشروعهم في قتل الأم خنقا، حسب رواية الأم في بداية قصة البلاغ.

التحريات الأمنية تستمع لأقوال المبلغين بسبب انفلات البلطجة

وكشف من تحريات الرائد محمد عيسوي رئيس مباحث مركز المحلة، من خلال سؤال الأم المجني عليها، وتدعى «رضا محمد الصباحي» أنها سمعت بكاء الطفلة داخل غرفتها، وعندما هرعت إليها فوجئت باللصوص، يقومون بخنق طفلتها وسرقة مبلغ مالي وقيراطها الذهبي، مستغلين خروج الزوج لعمله كعادته بعد الفطار، وعندما استغاثت حاولوا قتلها خنقا حتى فقدت الوعي وفروا هاربين.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادثة.