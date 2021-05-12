تكبيرات عيد الفطر 2021 من المسجد الأقصى.. الفلسطينيون يتصدون للاحتلال

يأتي عيد الفطر المبارك 2021، في فلسطين وسط الاشتباكات الواقعة في المسجد الأقصى ومحيطه، وهجمات قوات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين في باحات الأقصى، والانتهاكات الإسرائيلية في القدس المحتلة، لكن المقدسيون أدوا تكبيرات عيد الفطر 2021 من المسجد الأقصى.

وأعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد حسين، موعد صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1442 هجريا، في فلسطين والقدس، وهو الساعة 6:15، حسب التوقيت الصيفي في فلسطين، حيث يؤدي الفلسطينيون تكبيرات عيد الفطر 2021 من المسجد الأقصى.

وحث المفتي العام للقدس، في بيان، المواطنين الفلسطينيين على زيارة عائلات الشهداء والجرحى والأسرى، وشد أزرهم، إضافة إلى التواصل مع ذويهم وأرحامهم، مذكرا المواطنين بضرورة الإسراع في إخراج صدقة الفطر، وزكاة أموالهم، علمًا بأن زكاة الفطر 2021، قُدرت هذا العام بـ«تسعة شواقل»، أو ما يعادلها من العملات الأخرى، ويجب إخراجها قبل أداء صلاة العيد في فلسطين، لنيل أجرها، وحتى يتيسر للمحتاجين الاستفادة منها، وأكد أن تأخير زكاة الفطر عن هذا الموعد يخرجها عن وصف صدقة الفطر، إلى مجرد صدقة من الصدقات.

من جانبها، قالت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين، إن جرائم الاحتلال الإسرائيلي، التي تشهدها فلسطين الآن، في القدس وغزة ومدن الضفة الغربية المحتلة، سرقت البهجة و«حرمت شعبنا من فرحة عيد الفطر السعيد والاحتفال به».

وأكد رئيس اللجنة، مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني رمزي خوري، باسم كنائس فلسطين، اليوم الأربعاء، أن الاحتلال الإسرائيلي يأبى إلا أن يمارس عدوانه الذي يخلّف الدم والحزن والقتل بفعل مجازره الوحشية المتواصلة، التي طالت الأطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزة بواسطة قصف طائرات الموت والدمار الإسرائيلية التي سرقت الأرواح البريئة، وبثت الرعب في صفوف المدنيين العزل.