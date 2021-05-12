لو هتسافر في عيد الفطر.. خطوات حماية نفسك من فيروس كورونا

يأتي العيد ويقبل الكثيرون على السفر وقضاء أوقات مميزة مع عائلاتهم وذويهم، ولكن في ظل انتشار فيروس كورونا يصيب الخوف نفوس الناس، لذا يلجأون إلى طرق لحماية أنفسهم من هذه الجائحة التي حصدت أرواح العديد من الأشخاص حول العالم.

وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن» في السطور الآتية خطوات وطرق الوقاية من فيروس كورونا في حال قررت السفر إلى أهلك وبلدك في عيد الفطر، وفقا لما ذكره موقع WIKIHOW.

خطوات الحماية من كورونا أثناء السفر

في البداية عليك تجنب السفر إذا كنت تعاني من الحمى والسعال، وصعوبة التنفس.

كما يجب عليك الحرص لأقصى درجة عند التلامس داخل القطار أو الأتوبيسات أو أي وسيلة تستقلها عند السفر وتحديدا المصاعد والمقاعد.

تجنب التلامس الجسدي أو السلام بالأيدي مع أي شخص تقابله.

ارتدي الكمامة الطبية ولا تخلعها طوال مدة سفرك وفي ظل تواجدك في زحام من الناس.

لابد من السيطرة على الأطفال وعدم تركهم يجوبون في الطرقات أو القطار لعدم تعرضهم للإصابة.

إذا كنت مسافر جوا، تجنب الشراء من داخل المطارات قدر الإمكان وإذا لزم الأمر تجنب لمس الأغراض.

من الضروري الالتزام بالتباعد أثناء الدخول والسير داخل القطار أو الاتوبيس مع ترك مسافة آمنة.

لابد من تطهير الأيدي باستمرار، ورش المكان الذي ستجلس به بالكحول قدر الإمكان، كما يمكن اصطحاب مناديل مطهره وتعقيم المقابض والمقاعد.

إذا أصبحت مريضا أثناء السفر فأخبر طاقم العاملين، والتمس الرعاية الطبية مبكرا.

عليك تغطية الأنف والفم أثناء العطس والسعال، بمنديل، أو بثني الكوع، ثم تخلص من المنديل على الفور مع ضرورة غسل الأيدي جيدا.

تجنب المخالطة اللصيقة مع الأشخاص الذين يعانون من الحمى والسعال، مع تنظيف اليدين باستمرار من خلال فركها بمطهر كحولي، إذا لم تتسنى لك الفرصة بغسلها بالمياه والصابون أثناء ساعات السفر الطويلة.