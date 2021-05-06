مسلسل لحم غزال الحلقة 24: مي سليم تواجه زوجها بفيديو التعدي على ابنته

أحداث مثيرة شهدها مسلسل لحم غزال الحلقة24، بطولة غادة عبدالرازق ومي سليم ووفاء عامر وشريف سلامة، حيث طلب «سوستة»، الزواج من رحمة، زوجة «أبو نعسة»، الذي قام بدوره الفنان حمدي الميرغني، في وجود «غزال»، غادة عبدالرازق.

هروب «غزال» قبل القبض عليها

وتهرب «غزل» قبل القبض عليها، وتقرر الذهاب لـ«علي»، شريف سلامة، كي يساعدها في الحصول على مخبأ آخر لحين الوصول إلى زوجها الذي جعلها متهمة في كل هذه القضايا، وتحاول الوصول لابنها.

وشهدت الحلقة إجبار «شوقي»، ياسر الطوبجي الذي يلعب شخصية زوج «شوق»، التي تلعب دورها الفنانة مي سليم، على طلاقها بعد أن قامت بتصويره وهو يعتدي على ابنته.

مسلسل لحم غزال الحلقة 23

وشهدت أحداث الحلقة 23 من مسلسل لحم غزال، اعتراف «سيد جلالة»، خالد كمال، على «صبحي» بأنه قتل شقيقته «ست الناس» التي تقوم بدورها أسماء إبراهيم، هي وأطفالها الثلاثة.

أحداث مسلسل لحم غزال

وتدور أحداث مسلسل لحم غزال، داخل حارة شعبية، وحول المشكلات الاجتماعية التي تمر بها إحدى الأسر المصرية، و«غزال» هي سيدة من بيئة راقية، تبحث عن ابنها الذي أدمن المخدرات، ولكنه اختفى فجأة وتحاول الوصول إليه من خلال الشاب المنحرف الذي كان رفقته قبل اختفائه، ويجسد شخصيته الفنان حمدي الميرغني، وطلبت منه أن يبيع لها المخدرات، ووضعت له المنوم في العصير، للحصول منه على معلومات عن مكان نجلها، ولكنه أخبرها أن ابنها اختفى لأنه يكرهها، لتحرقه في النهاية ويموت.

أبطال مسلسل لحم غزال

مسلسل «لحم غزال»، بطولة غادة عبدالرازق، وشريف سلامة، وعمرو عبدالجليل، وخالد كمال، وأحمد خليل، ومي سليم، ووفاء عامر، وآخرين، ومن تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

مواعيد عرض مسلسل لحم غزال

ويعرض مسلسل لحم غزال، الساعة الثامنة مساءً على قناة «mbc مصر».