مسلسل لحم غزال الحلقة 27.. زوج مي سليم ينشر فيديو مسيء لها

أحداث مثيرة شهدها مسلسل لحم غزال الحلقة 27 ، للفنانة غادة عبد الرازق ومي سليم ووفاء عامر وشريف سلامة، الذي يشارك ضمن السباق الرمضاني لعام 2021، ويحتل على أعلى نسبة مشاهدة.

وشهدت أحداث مسلسل لحم غزال الحلقة 27، هروب «كريم»، ابن «عالية»، التي تقوم بدورها الفنانة غادة عبدالرازق، من المزرعة التي احتجزه بها «علي مأمون» شريف سلامة، بعد محاولة القبض عليه من رجال الشرطة.

وقررت «عالية»، الذهاب لابنها «كريم» في المزرعة ولكنه يهرب قبل أن تصل إليه.

وبعد افتضاح أمر «شوقي»، الذي حاول التحرش بابنته، واكتشف أمره أمام زوجته «شوق» مي سليم، التي هددته وطلبت الطلاق منه، قام بإرسال الفيديو الذي صوره لها داخل الحمام لسكان الحارة للانتقام منها، ولكنه يُقتل أثناء حادث سير.

ودخلت شوق في حالة انهيار وبكاء مستمرة، بعدما علمت بما قام به زوجها ونشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما قامت ابنته بالدفاع عنها من خلال الظهور في مقطع فيديو تسرد خلاله قصة تعرضها للتحر من والدها والدفاع عن زوجته.

وتدخل «غزال»، في نوبة بكاء بعدما علمت بحقيقة «علي مأمون»، وتطلب من «سعيد» الاتصال به ليخبره بأنه رجع عما كان ينوي عليه، وهو الاعتراف لها بحقيقته كونه من دبر اختطاف ابنها «كريم»، لتدخل في صدمة بعدما تأكدت من حديثه.

واكتشفت «شوق» أيضًا بوجود علاقة تجمع بين ابنها وابنة زوجها «شوقي»، ياسر الطوبجي، وسقوطه في الامتحانات من أجلها، لتضربه على وجهه وتتشاجر معها.

أحداث مسلسل لحم غزال

وتدور أحداث مسلسل لحم غزال، داخل حارة شعبية، وحول المشكلات الاجتماعية التي تمر بها إحدى الأسر المصرية، و«غزال» هي سيدة من بيئة راقية، تبحث عن ابنها الذي أدمن المخدرات، ولكنه اختفى فجأة وتحاول الوصول إليه من خلال الشاب المنحرف الذي كان رفقته قبل اختفائه، ويجسد شخصيته الفنان حمدي الميرغني، وطلبت منه أن يبيع لها المخدرات، ووضعت له المنوم في العصير، للحصول منه على معلومات عن مكان نجلها، ولكنه أخبرها أن ابنها اختفى لأنه يكرهها، لتحرقه في النهاية ويموت.

أبطال مسلسل لحم غزال

مسلسل «لحم غزال»، من بطولة غادة عبدالرازق، وشريف سلامة، وعمرو عبد الجليل، وخالد كمال، وأحمد خليل، ومي سليم، ووفاء عامر، وآخرين، وهو من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

مواعيد عرض مسلسل لحم غزال

وعن موعد مسلسل لحم غزال، فيعرض في تمام الثامنة مساءً على قناة «mbc مصر».