مدير «تذكرتي» يروي ذكريات إحباط العمل الإرهابي بافتتاح كأس أمم إفريقيا

قال المهندس خالد عزيز، المدير الإقليمي لشركة «تذكرتي»، إن البعض يعتبر النظام الذي تتبعه الشركة من أجل تقليل بيع التذاكر في السوق السوداء فقط، ولكن الموضوع أكبر من ذلك، لأنه قبل إنشاء هذا النظام كانت الجماهير ممنوعة من حضور المباريات، ولذلك جرى تأسيس منظومة لتأسيس الاستاد، وخلال 47 يوما أسست المنظومة كاملة، وتفوقت على المنظومة الروسية المشابهة.

وأضاف «عزيز»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «Extra News» الفضائية، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه، الأربعاء، أنه كان يعرف الحادث الإرهابي الذي أحبط في يوم افتتاح كأس الأمم الأفريقية، وعرضته الحلقة 29 من مسلسل «الاختيار2.. رجال الظل»، مشددا على أنه تم القبض على الإرهابي و«محدش حس بأي حاجة تماما»، وعندما رأى القصة شعر بالفخر.

وتابع المدير الإقليمي لشركة «تذكرتي»، أن المنظومة بداية من عملية التسجيل، واستخراج الـ«أي دي»، وربطها بالتذكرة، كل هذه الأمور تساعد في بناء قاعدة بيانات حول من دخل الإستاد، وأين جلس، كما تم الاستعانة بـ«الدرون» للتصوير، وأساس المنظومة هو الـ«فان آي دي» وهو مثل بطاقة سفر خاصة بالمشجع عليها كل البيانات الخاصة به، بالاسم والعنوان، والصورة، وكل من دخلوا الاستاد كانت صورهم مخزنة في قاعدة البيانات.

وشدد على أن الأجهزة الأمنية كانت لديها ثقة كبيرة في الوصول إلى شخص دخل الاستاد في هذا اليوم، ولديها ثقة في المنظومة، موضحا أن المنظومة تعتمد بشكل كبير على الشباب المصريين وهم الذين وضعوا النظام، وحتى الشباب الذين عملوا على الكاميرات وغيرها من المصريين.

ولفت إلى أن منظومة «تذكرتي» لم تعتمد فقط على الفعاليات الرياضية، ولكنها نظمت أيضا فعاليات فنية، والمنظومة لها علاقة أيضا بالتطوير الرقمي الذي يحدث في مصر، وهي مؤمنة بشدة ضد القرصنة الإلكترونية، موضحا أنهم سينظمون في المزيد من الفعاليات في المستقبل.