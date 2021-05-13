خطوات ورابط التسجيل للحصول على لقاح كورونا

مع تزايد حالات الإصابة بالفيروس، ناشدت وزارة الصحة والسكان، المواطنين، بضرورة التسجيل على موقع لقاح كورونا، الذي خصصته الوزارة قبل عدة أشهر للتسجيل عليه من المواطنين الراغبين في الحصول على اللقاح، للمساهمة في الحد من انتشار العدوى، وطالبت المواطنين بإدخال بياناتهم بشكل صحيح، أو الاتصال بالخط الساخن للوزارة أو الذهاب إلى أي مستشفى.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور الآتية، رابط وخطوات التسجيل للحصول على لقاح كورونا في مصر، وفقا لما ذكرته وزارة الصحة.

رابط الحصول على لقاح كورونا

يمكن الدخول على هذا الرابط من أجل تسجيل بياناتك للحصول على لقاح فيروس كورونا.

خطوات التسجيل للحصول على لقاح كورونا

في البداية يجب على الشخص إدخال البيانات التعريفية مثل الاسم والرقم القومي، وبيانات التواصل، منها رقم الهاتف.

يتلقى المواطن الراغب في التسجيل فيما بعد،ـ رسالة على هاتفه المحمول، بها رمز التحقق للتأكد من صحة الرقم.

ويتم تحديد بيانات مكان العمل، مثل المحافظة ونوع وجهة العمل سواء جهة حكومية او خاصة أو عمل حر، واختيار اسم المستشفى أو الجهة التي يعمل بها، وعلى الشخص تحديد الأمراض المزمنة التي يعاني منها والعلاج الذي يتلقاه المريض وحالته الصحية.

أما بالنسبة للعاملين بالقطاع الطبي، يراعى تحديد الوظيفة سواء طبيب أو صيدلي أو مسعف أو إداري وغيرها، ثم بعد ذلك يتم تحديد المحافظة، وأقرب وحدة صحية يرغب المواطن في الحصول على اللقاح بها.

وفي النهاية يجب على الشخص إدراج صورة الرقم القومي أو جواز السفر وكذلك إدراج صور لتقارير طبية.

يقوم الشخص بعد ذلك على ثلاثة إقرارات هم: الموافقة على البيانات الخاصة باللقاح، والموافقة على البيانات التي قام بإدخالها، والموافقة على تلقي جرعتي اللقاح.

وبعد الموافقة على الإقرارت الثلاثة يتم إعطاء رقم حفظ خاص لا يتكرر لكل مواطن ويمكن من خلاله المتابعة بعد ذلك.

الصحة تؤكد جميع لقاحات كورونا آمنة وفعالة

وطمأنت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بشأن لقاحات فيروس كورونا، مؤكدة أنّ جميع اللقاحات آمنة وفعالة ولا تستدعي الخوف أو القلق، وفيما يتعلق بأعراضها الجانبية، فهي تزول من تلقاء نفسها ولا تستدعي الذهاب إلى طبيب.