«إحنا مش بتوع حداد» تحقق 1.7 مليون مشاهدة في الساعة الأولى من طرحها

حققت أغنية «إحنا مش بتوع حداد» والتي أداها نجوم وأبطال الجزءين الأول والثاني من مسلسل الاختيار، 1.7 مليون مشاهدة في الساعة الأولى من طرحها، عبر الصفحة الرسمية لقناة ON على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وشمل كليب «إحنا مش بتوع حداد»، كل أبطال الجزء الأول والثاني من مسلسل الاختيار، وكان على رأسهم أمير كرارة وكريم عبدالعزيز، وأحمد مكي، وإياد نصار وبشرى وأحمد وفيق، وأسماء أبو اليزيد وإنجي المقدم، وعدد آخر من الفنانين.

كليب «إحنا مش بتوع حداد»، من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد جمال، وتوزيع يحيى يوسف.

وأخرج كليب الأغنية أحمد المرسي، وشارك في تصويرها جميع أبطال وضيوف شرف الجزءين الأول والثاني من العمل، باسثثناء الفنان أحمد مكي أحد أبطال الجزء الثاني، الذي غيبته وعكة صحية عن تصوير الأغنية.