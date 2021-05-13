وزارة الأوقاف: نحافظ على بيوت الله لأنها أمانة دينية ووطنية

أكد الدكتور نوح العيسوي، مدير إدارة المساجد بوزارة الأوقاف، أن الوزارة لا تألوا جهدا في الحفاظ على بيوت الله؛ نظرًا لأنها أمانة دينية ووطنية تقع على عاتق الوزارة وتتحملها، مناشدًا المصلين وعمار بيوت الله: «إذا كنتم تحبون بيوت الله عز وجل فحافظوا على الالتزام بالتعليمات الوقائية والضوابط الاحترازية حتى تظل بيوت الله سبحانه وتعالى مفتوحة».

وأضاف «العيسوي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جاسمين طه زكي، في برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أن الوزارة وضعت ضوابط لصلاة العيد تؤكد عليها كل وقت وحين، لافتًا إلى أن أول هذه القواعد أنها تؤدى في المساجد التي تٌقام فيها صلاة الجمعة، بنفس الضوابط والاجراءات الاحترازية.

وشدد مدير إدارة المساجد، على أن صلاة العيد ممنوعة في الساحات المفتوحة، مؤكدًا أنها تقتصر على المساجد التي تؤدى فيها صلاة الجمعة فقط.

وأكد الدكتور نوح العيسوي على أهمية مراعاة الضوابط الاحترازية التي وضعتها الدولة، مثل الكمامة واصطحاب المصلى الشخصي، مع عدم فتح دورات المياه، وعدم السماح بفتح أبواب الأضرحة، مشددًا على عدم اصطحاب الأطفال لصلاة العيد.

وأشار «العيسوي» إلى أن التكبيرات لا تزيد عن 7 دقائق والخطبة لا تزيد عن 10 دقائق، حفاظًا على الجمهور والمصلين، والتخفيف من التجمعات البشرية، حتى لا ينتشر الفيروس.

ومن المقرر أن تبدأ صلاة عيد الفطر في محافظة القاهرة الساعة 05:28 صباحًا، وفق الهيئة المصرية العامة للمساحة.