عاجل.. غارات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف مقر الأمن الوطني في غزة

أعلن مراسل قناة «العربية» في نبأ عاجل، أن غارات الاحتلال الاسرائيلي استهدفت مقر الأمن الوطني التابع لحركة حماس، وعلى جانب آخر دوت صفارات الإنذار في تل أبيب والمدن المحيطة بها خلال الساعات الماضية.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي «جالي تساهال»، بأن الجيش أعلن صافرات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل، وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء أمس، ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 65 شهيدا، و365 إصابة، منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وأوضحت الوزارة، في تحديث لإجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أن 65 مواطنا استشهدوا، بينهم 16 طفلا و5 سيدات ومسن، وإصابة 365 مواطنا بجراح مختلفة، واستشهد 4 مواطنين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قبل موعد الإفطار في غارة إسرائيلية.

وقالت وكالة «معا»، إن الاستهداف جاء أمام مسجد الإحسان بالمخيم والشهداء هم حمزة الهور، ومحمد شاهين، وأحمد القرعة، وأحمد الطلاع، وفي خان يونس، استشهد طفلين فلسطينيين وأصيب ثالث، وهما عمار تيسير العمور، 11 عاما، وحمادة عطية العمور 13 عاما، جراء قصف من طائرة استطلاع.

وفي حي الشجاعية، استشهد مواطنبن وأصيب 3 آخرين، كما نفذت طائرات الاحتلال عملية تدمير لبرج الشروق، وسط حي الرمال بمدينة غزة.

وأطلقت الطائرات الحربية صواريخها بعد وقت قصير من إطلاق طائرات الاستطلاع صواريخ تحذيرية، ما أدى لدمار البرج الذي يضم مكاتب تجارية وإعلامية، إضافة إلى أضرار في عشرات المحلات المجاورة.