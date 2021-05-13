توزيع 250 كيلوكحك و50 وجبة لغير القادرين ليلة العيد في الإسكندرية «صور»

وزعت جمعية «خليك إيجابي» بالإسكندرية، بمشاركة 30 شابا وفتاة من المتطوعين، نحو 250 كيلوجراما كحك و50 وجبة وأكتر من ألف قطعة ملابس وألف بالونة و400 عبوة عصير وحلويات على غير القادرين وذلك فى «ليلة العيد».

ويقول رامي يسري رئيس جمعية خليك إيجابي: «حاولنا إسعاد المواطنين في ظل التضييق الذى نشهده بسبب إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك عبر العمل التطوعي الذي يستمر للعام الخامس».

إسعاد المواطنين في ليلة العيد

وأضاف يسري، في تصريح لـ«الوطن»، أنه تم توزيع 250 كيلوجرام كحك و50 وجبة وأكثر من ألف قطعه ملابس لغير القادرين، كما تم توزيع ألف بالونة و400 عبوة عصير وحلويات، قائلاً: «رغم فيروس كورونا بنحاول نقول للناس اننا جنبكم وفي ضهركم».

وأوضح أن ذلك العمل جاء بعد تقديم المساعدة أيضا خلال شهر رمضان حيث تم تقديم 2200 وجبة إفطار للمارة والمشردين، قائلا: «نستغل تلك الوجبات فى توصيل رسائل توعية عن العزل المنزلي بجانب نصائح عن التعامل مع ذوي القدرات».

وأشار إلى الحرص خلال إجراءات توزيع الوجبات على إعداد الطعام بشكل صحي ونظيف، متخذين من الإجراءات الاحترازية سبيلاً فى الحفاظ على صحة المواطنين»، موضحا: «تم تكييس الوجبات باستخدام جوانتيات لضمان النظافة».

وأوضح: «أنه شارك في التجهيز والتوزيع 30 متطوع وعضو من أعضاء الجمعية»، لافتاً إلى أن الجمعية تمكنت في أول أيام رمضان من توزيع 400 فانوس، و500 بالونة على المارة في الشوارع.