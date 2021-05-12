تكثيف أمني مشدد في شوارع الإسكندرية قبل صلاة العيد

شهدت مدينة الإسكندرية، تكثيف أمنى مشدد، قبل ساعات من صلاة العيد التي تقام في المساجد الكبرى هذا العام، ضمن إجراءات احترازية خاصة بعيد الفطر المبارك 2021، وفقاً للإجراءات التي تتخذها الحكومة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

تبدأ بصلاة العيد.. الخطة الأمنية بالإسكندرية

وقام اللواء محمود أبو عمره، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، بالاجتماع بقيادات المديرية للوقوف على محاور خطط تأمين المواطنين خلال فترة العيد، موجهاً بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء بشأن التدابير الإحترازية خلال فترة عيد الفطر المبارك.

أبرزها خط الكورنيش.. تكثيف أمني في عيد الفطر

ووجه أبو عمرة، بتكثيف الإنتشار الأمنى بالشوارع والميادين وخط الكورنيش بالكامل، ومتابعة غلق الشواطىء والحدائق العامة والمتنزهات والمراسى النيلية ومنع إرتيادها من قِبل المواطنين ، ومتابعة الإلتزام بمواعيد غلق المحال التجارية والمولات والمطاعم ومناطق تقديم الخدمات الترفيهية.

تطبيق الإجراءات الاحترازية دون تهاون خلال عيد الفطر

وشدد مدير الأمن، على أن رجال الشرطة مؤتمنون على حماية أمن وسكينة المواطنين والحفاظ على سلامتهم، ومن هذا المنطلق فإن متابعة تطبيق تلك القرارات يجب أن تتم بمنتهى الجدية والإلتزام دون تهاون، وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

مراعاة البُعد الإنسانى مع المواطنين خلال تطبيق إجراءات العيد

كما وجه إلى أهمية مراعاة البُعد الإنسانى لدى التعامل مع المواطنين أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية، وتقديم كافة أوجه المساعدة الممكنة، لاسيما للمواقف الطارئة بإعتبارها أحد ثوابت الإستراتيجية الأمنية لوزارة الداخلية، مؤكداً على أهمية الدور الذى يضطلع به المواطنون فى دعم ومساندة الجهود التى يبذلها رجال الشرطة لحفظ الأمن وتحقيق الإستقرار.

اليقظة الأمنية في عيد الفطر لعدم تعكير صفو المناخ

وشدد على ضرورة اليقظة الأمنية والإنتشار الأمنى المكثف لتأمين كافة المنشآت الهامة والحيوية بالمدينة الساحلية، لاسيما خلال فترة العيد والمتابعة والتصدى بمنتهى الحسم لأية محاولات قد تعكر صفو المناخ الآمن الذى تنعم به البلاد.

وأشار إلى أهمية مواصلة الجهود الأمنية لضبط حركة الأسواق وتكثيف الحملات التموينية لضبط جرائم الغش التجارى والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع وإحكام الرقابة على الأسواق، ورصد حركة تداول السلع.