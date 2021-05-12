«فرد لكل دكة».. 4 قرارات عاجلة بشأن إقامة الأفراح بكنائس الإسكندرية

أصدرت بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، 4 قرارات عاجلة بخصوص إقامة الأفراح «صلوات الأكاليل»، للحد من التجمعات الكبرى خلال الفترة الجارية في ظل تزايد أعداد الإصابات، ما يعرف بـ«الموجة الثالثة» لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأوضحت بطريركية الأقباط الأرثوذكس، في بيان لها، اليوم، أنه تم اتخاذ تلك القرارات بعد ما تم ملاحظته في الفترة الماضية من تجاوز في الإجراءات الاحترازية في صلوات الأكاليل، ونظرا للظروف الصحية الراهنة، تقرر ذلك خلال صلوات الأكاليل في كنائس قطاع وسط الإسكندرية.

قرارات حضور الأفراح في كنائس وسط الإسكندرية

- عدم حضور أي فرد أزيد من العدد المسموح به في كل كنيسة «فرد لكل دكة» و عدم جلوس أكثر من فرد في نفس الدكة.

- ارتداء الكمامة أثناء الإكليل وعدم خلعها لأي سبب.

- عدم دعوة أباء كهنة للمشاركة في الإكليل إلا الأب الكاهن الصادر باسمه التصريح ونرجو من الأباء الكهنة الاعتذار بوضوح عن المشاركة في أي إكليل الا من يصدر باسمه التصريح، لعدم الإحرج.

- عدم السلام والقبلات والأحضان حفاظا على صحة الجميع.

غلق جزئى لكنائس الإسكندرية بسبب زيادة الإصابات بكورونا

وجاء ذلك بعدما قرر عدد كبير من كنائس الإسكندرية، أمس الثلاثاء، غلق الكنائس أمام المصلين حتى نهاية شهر مايو، ضمن خطة غلق جزئي تم تطبيقها في الكنائس التي تشهد تزايد في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وعلمت «الوطن» أن أساقفة قطاعات الإسكندرية والوكيل البابوي، قرروا ترك حرية الغلق للكنائس التي تشهد تزايدا في أعداد إصابات كورونا، وهو ما نتج عنه إصدار بيانات غلق من العديد من الكنائس الكبرى، أبرزها كنيسة القديسين مارمرقس الرسول والبابا بطرس خاتم الشهداء بسيدي بشر، وكنيسة مارجرجس سيدي بشر، وكنيسة العذراء بشارع سيف.

وجاء في بيان الكنائس، أن قرار الغلق جاء نظرًا للوضع الصحي والوبائي الصعب الذي نمر به وتزايد أعداد الإصابات بصورة مفزعة، ما يمثل خطورة على صحة أبنائنا وأحبائنا شعب الكنيسة، وعدم التزام البعض بالإجراءات الاحترازية وحضور الصلوات رغم إصابتهم أو ظهور أعراض مرضية عليهم.