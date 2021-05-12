الساعة بـ800 جنيه.. أسعار «الفوتوسيشن» داخل متحف الإسكندرية القومي

أعلنت إدارة متحف الإسكندرية القومي، اليوم الأربعاء، السماح للجمهور بالقيام بجلسات التصوير «فوتو سيشن» داخل المتحف العريق، في بادرة مميزة، لاستضافة المناسبات المميزة الخاصة بالجماهير، على أن تكون لمدة ساعة واحدة، بقيمة 800 جنيه.

وأوضحت إدارة متحف الإسكندرية القومي، في بيان على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مساء اليوم الأربعاء، عن إمكان حجز ساعة لتصوير «فوتو سيشن» بالمتحف، حيث توجد 7 شروط خاصة بالقيام بهذا الأمر.

إجراءات القيام بجلسات التصوير في متحف الإسكندرية القومي

- التقدم بطلب تصوير لإدارة المتحف لتحصيل رسوم تذكرة التصوير بقيمة 800 جنيه.

- التصوير في حديقة المتحف وداخل القاعات المسموح بها.

- التصوير في الموعد المتفق عليها فقط.

- التصوير بدون تعطيل حركة الزيارة بالمتحف.

- الالتزام بالقواعد العامة لآداب الزيارة داخل المتاحف.

- الحجز المسبق من خلال قسم العلاقات العامة بالمتحف، وعلى الراغبين بحجز جلسة تصوير، الاتصال بقسم العلاقات العامة لتحديد اليوم وساعة التصوير.

- يتم الحجز عبر أرقام التليفون: «الموبايل 01229951914، الأرضي 034835519».

مقتنيات متحف الإسكندرية القومي

ويضم متحف الإسكندرية القومي نحو 1800 قطعة أثرية تشمل جميع العصور، بدءًا من الدولة القديمة وحتى العصر الحديث وتصور تلك القطع حضارة مصر وثقافتها وفنونها وصناعاتها، خلال هذه العصور، وتم إحضار هذه القطع الأثرية من عدة متاحف، منها المتحف المصري والمتحف الإسلامي والمتحف القبطي بالقاهرة والمتحف اليوناني الروماني والآثار الغارقة والآثار الإسلامية بالإسكندرية.