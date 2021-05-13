الداخلية تنشر قواتها لتأمين صلاة العيد.. وإجراءات مشددة لمكافحة كورونا

قال مصدر أمني، إن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية نشرت قواتها في محيط المساجد التي ستقام بها صلاة العيد لتأمين المصلين، في إطار رفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين المواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى أن مديريات الأمن في جميع المحافظات نشرت قواتها في الأماكن المخصصة للصلاة.

غلق الشواطىء والحدائق

وأوضح المصدر أنه عينت خدمات أمنية على الشواطىء كافة، لمنع الوصول إليها، وأمام المتنزهات والملاهي والحدائق لمنع المواطنين من دخولها، أو حدوث أي حالة زحام، لضمان تطبيق التدابير الاحترازية لمواجهة كورونا، مشيرا إلى تكثيف الانتشار الأمني بالشوارع والميادين، ومتابعة غلق الشواطىء والحدائق العامة والمتنزهات والمراسى النيلية، ومنع ارتيادها من قِبل المواطنين، ومتابعة الالتزام بمواعيد غلق المحال التجارية والمولات والمطاعم، ومناطق تقديم الخدمات الترفيهية.

تطبيق القانون بلا تهاون

ولفت المصدر إلى أن هناك تعليمات مشددة من وزير الداخلية بتنفيذ تلك التعليمات بمنتهى الجدية والالتزام دون تهاون، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين مع مراعاة البُعد الإنسانى لدى التعامل مع المواطنين في أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية، وتقديم أوجه المساعدة الممكنة كافة، لاسيما للمواقف الطارئة، باعتبارها أحد ثوابت الاستراتيجية الأمنية لوزارة الداخلية.

تأمين المنشآت والطرق السريعة

وفيما يتعلق بتأمين المنشآت، قال المصدر إنه تم الدفع بقوات لتأمينها كافة، لاسيما خلال فترة العيد، والمتابعة والتصدى بمنتهى الحسم لأية محاولات قد تعكر صفو المناخ الآمن الذي تنعم به البلاد، مؤكدا أهمية مواصلة الجهود الأمنية لضبط حركة الأسواق وتكثيف الحملات التموينية لضبط جرائم الغش التجاري، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع وإحكام الرقابة على الأسواق، ورصد حركة تداول السلع.

وأشار المصدر، إلى أن مديري الأمن سيمرون على الخدمات لمتابعة سير الأداء الأمني، وتنفيذ الخطط الأمنية، وتكثيف الحملات المرورية على الطرق السريعة كافة، والمحاور وضبط المخالفات، واستمرار تفعيل غرف العمليات، للتعامل مع أي طارئ.