الآلاف يؤدون صلاة العيد بمسجد الميناء الكبير بالغردقة «صور»

أدى آلاف المواطنين، صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الميناء الكبير بمدينة الغردقة فى محافظة البحر الأحمر، وسط تواجد أمني مكثف لتنظيم حركة السيارات والمواطنين الذين توافدوا «في عائلات» من الشوارع والميادين المؤدية إلى ميدان مسجد الميناء الكبير، حيث امتدت ساحة الصلاة إلى الشوارع الجانبية والمحيطة بالمسجد.

وكانت مديرية أوقاف البحر الأحمر، خصصت 228 مسجدا لأداء صلاة العيد الفطر المبارك وهي المساجد المسموح فيها بأداة صلاة الجمعة والمرفق بها ساحات واسعة بواقع 110 مسجد في الغردقة و 30 مسجد في مدينة رأس غارب و 18 مسجد في سفاجا و 41 مسجد في القصير و10 مساجد في مرسى علم مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازي طبقا للضوابط والاشتراطات التي أقرتها رئاسة الوزراء.

يشار إلى أنه توافد الآلاف من المصريين على الفناق والمنتجعات السياحية بالمدينة لقضاء إجازة عيد الفطر على شواطئ الغردقة، حيث أعلنت عدد من الفنادق أنها كاملة العدد في العيد.

ومن جانبه أعلن الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر رفع درجة الإستعداد بجميع المستشفيات والمنشأت الصحية لاستقبال عيد الفطر المبارك مع تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، مؤكدا استمرار العمل بمركز تلقى اللقاح بالأحياء طوال أيام العيد من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء، وذلك وفقا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

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