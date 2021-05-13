أهالي بورسعيد يؤدون شعائر صلاة العيد وسط إجراءات احترازية مشددة «صور»

أدى أهالي بورسعيد شعائر صلاة عيد الفطر المبارك في مساجد المحافظة، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة، لمنع تكدسات المواطنين، منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد، واصطحب الأهالي أسرهم، وحرص الكثير منهم على ارتداء الكمامات، وجلب سجادة الصلاة ضمن الإجراءات الاحترازية.

وغابت مظاهر الاحتفال للأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية بسبب فيروس كورونا، واقتصر المشهد على وجود بائعي الألعاب والبالونات في محيط المساجد.

وأكد الشيخ جمال فتحي عواد، وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد، أنه تابع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا في مساجد المحافظة، موضحا أنه تم التنبيه على أئمة المساجد باقامة صلاة العيد في المساجد التي تقام فيها الجمعة فقط، ولا مجال لإقامة صلاة العيد في أي ساحات، في ظل الظروف الراهنة، حفاظًا على صحة المجتمع كله، مع مراعاة جميع الضوابط والإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.

وأدى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، صلاة العيد في مسجد أم القرى بحي الضواحي، برفقة القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.