انطلاق صلاة عيد الفطر المبارك 2021 بالإسكندرية وسط إجراءات احترازية
كتب:
كيرلس مجدى
تصوير:
كيرلس مجدى
05:43 ص | الخميس 13 مايو 2021
صلاة العيد بالإسكندرية
انطلقت صلاة عيد الفطر بالإسكندرية، منذ قليل، وسط إجراءات احترازية مشددة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث تواجد المصلين منذ الساعة الرابعة فجراً، وجلسوا على مسافات متباعدة مرتدين الكمامات الطبية.
ورصدت «الوطن» من مسجد القائد إبراهيم بمنطقة محطة الرمل، وسط الإسكندرية، احتفالات العيد، التي سادها الحذر وغياب الساحات الخارجية، تطبيقا للإجراءات الاحترازية.
ضوابط حضور صلاة عيد الفطر بالإسكندرية
والتزم المصلون بالاجراءات الاحترازية التي أقرتها مديرية أوقاف الإسكندرية برئاسة الشيخ محمد خشبة، وكيل الوزارة، والتي جاءت كالتالي:
1. ارتداء الكمامة.
2. اصطحاب المصلى الشخصي.
3. مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي.
4. استمرار عدم فتح دورات المياه.
5. فتح المسجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقه عقب الصلاة مباشرة على أن يكون وقت التكبيرات سبع دقائق وخطبة العيد عشر دقائق.
6. فتح مصليات السيدات بالمساجد التي بها واعظة أو مشرفة معتمدة من الأوقاف مع مراعاة جميع الضوابط الاحترازية
7. عدم السماح باصطحاب الأطفال أو أي أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق.
8. التنبيه على جميع العاملين بالأوقاف بتطبيق هذه الضوابط بكل حسم وحزم.
موعد صلاة عيد الفطر 2021 في الإسكندرية.. الساعة 5:31 صباحا
ووفق الحسابات الفلكية للمعهد القومي للبحوث الفلكية، فإن موعد صلاة عيد الفطر 2021 في الإسكندرية، في تمام الساعة 5:31 صباحًا، يعقبها أداء خطبة قصيرة للإمام المُعين من وزارة الأوقاف.
صلاة عيد الفطر 2021 في الإسكندرية بالمساجد الكبرى
وفي وقت سابق أعلنت وزارة الأوقاف عن موعد صلاة عيد الفطر 2021 في الإسكندرية وسائر محافطات مصر، حيث ستقام الصلاة داخل المساجد الكبرى فقط والتي حددتها كل محافظة، مع وضع ضوابط للمصلين، للوقاية من خطر فيروس كورونا المستجد، أهمها الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات.
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