مساجد كبرى تغلق أبوابها بعد وصول عدد المصلين للحد المسموح بالدقهلية

أدي الآلاف في الدقهلية صلاة عيد الفطر المبارك 2021 وسط التزام بالإجراءات الاحترازية التي فرضتها وزارة الأوقاف لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، فيما أغلقت بعض المساجد الكبري أبوابها بعد أن وصل عدد المصلين فيها إلى الحد المسموح به.

واقتصرت الصلاة علي المساجد الكبري التي تقام فيها صلاة الجمعة دون الزوايا والساحات، ووسط التزام بتعليمات وزارة الأوقاف ورئاسة مجلس الوزراء.

خطبة العيد في المنصورة

وألقي خطيب مسجد الرحمة بالمنصورة خطبة العيد، حيث أكد خلالها أن العيد فرحة وعلي المسلمين أن يفرحوا بصيامهم بشهر رمضان، وهو يوم الجائزة، وعلي المسلمين أن يفرحوا في هذا اليوم ملزمين بالضوابط الشرعية للفرح فلم يري النبي صلي الله عليه وسلم إلا مبتسما، كما أعلي أنه من سنن العيد لبس الجديد لمنع استطاع، والاغتسال، وصلة الأرحام، مؤكدا أهمية صلة الرحم في هذا اليوم.

وأوصي خطيب العيد بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة ووزارة الأوقاف، مؤكدا أنها إجراءات لحفظ النفس والمسلم مطالب بذلك.

ضوابط وزارة الأوقاف لصلاة عيد الفطر

وكانت وزارة الأوقاف حددت ضوابط الحضور لصلاة العيد بالمساجد، وذلك وفقا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة المصرية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد بنحو: «ارتداء الكمامة، واصطحاب المصلى الشخصي، و مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي، واستمرار عدم فتح دورات المياه، وفتح المسجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقه عقب الصلاة مباشرة على أن يكون وقت التكبيرات سبع دقائق وخطبة العيد عشر دقائق، وفتح مصليات السيدات بالمساجد التي بها واعظة أو مشرفة معتمدة من الأوقاف».