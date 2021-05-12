«أطباء الدقهلية» تنعي الشهيد 76 من أعضائها بفيروس كورونا

نعت نقابة أطباء الدقهلية اليوم، الدكتور هاني الأمير مدير مكتب صحة المنزلة، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، والذي توفي بمستشفى صدر المنصورة بعد أسبوع من العلاج بها، ليكون هو الشهيد رقم 76 في قائمة أطباء الواجب والتي أعدتها نقابة أطباء الدقهلية تكريما لضحايا فيروس كورونا من بين أعضائها، وجاء الإعلان بعد 3 أيام من وفاة الدكتور محمد محمد بدوي عامر، استشاري الأمراض الجلدية بميت غمر، ومدير مستشفى أبو رديس سابقا بمحافظة جنوب سيناء.

نقابة الأطباء تنعي الدكتور هاني الأمير

ونشرت نقابة أطباء الدقهلية، نعيا على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» جاء فيه: «نتقدم بخالص العزاء في وفاة الدكتور هاني الأمير مدير مكتب صحة المنزلة، رحمه الله رحمة واسعة وإنا لله وإنا إليه راجعون».

نقيب الأطباء: فقدنا الشهيد 76 بكورونا

وقال الدكتور أسامة الشحات نقيب أطباء الدقهلية، إن الدكتور هاني الأمير مدير مكتب صحة المنزلة، هو الشهيد رقم 76 بين أعضاء نقابة الدقهلية فقط، منذ ظهور جائحة كورونا في مصر عام 2020، والذي توفي بمستشفى بعزل مستشفى صدر المنصورة بعد أسبوع من العلاج بها وتدهور الحالة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، إلى أن تم إعلان وفاته اليوم متأثرا بإصابته.

وأضاف «الشحات»، في تصريح لـ«الوطن » أنه جرى ضم الدكتور هاني الأمير إلي «قائمة الشرف لأطباء الواجب» والتي أعدتها النقابة منذ بداية جائحة كورونا لجمع الأطباء الذين ثبتت وفاتهم بفيروس كورونا المستجد، ووضع صورهم في مدخل النقابة بمدينة طلخا، تكريما وتخليدا لهم.

وبدأت نقابة أطباء الدقهلية في رصد الأطباء الذين يتوفون بفيروس كورونا منذ ظهور الجائحة في مصر عام 2020 وسجلت إلى الآن 76 شهيد منهم 51 طبيبا خلال عام 2020 و 25 طبيبا خلال 2021 .