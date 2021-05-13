أهالي الشرقية يؤدون صلاة عيد الفطر بالمساجد.. وآخرون يلجأون لأسطح المنازل

أدى الآلاف من أهالي محافظة الشرقية، صلاة عيد الفطر المبارك، وسط الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد- 19»، ومنها ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، واصطحاب كل شخص سجادة الصلاة الخاصة به.

كما أدى الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، صلاة العيد في مسجد الفتح بمدينة الزقازيق، بحضور عدد من المسوؤلين التفينذيين والقيادات الأمنية.

بينما أدى عدد من الأهالي الصلاة فوق أسطح منازلهم، تفاديا للزحام والتجمعات؛ إذ اصطحب الأب أفراد أسرته، وأدوا الصلاة على الأسطح، بعدما جهزوها وفرشوها، ورددوا التكبيرات.

كان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أعلن عن تخصيص 7558 مسجدا بمختلف مراكز المحافظة لأداء صلاة عيد الفطر، مع التطبيق الحاسم للإجراءات الإحترازية والوقائية المتخذه داخلها، وعدم اصطحاب الأطفال، للحد من انتشار الفيروس، وحفاظا على صحة وسلامة المجتمع.

وشدد «غراب» على تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمحيط المساجد التي شهدت صلاة العيد، وضرورة الاستمرار في التطبيق الحاسم للإجراءات الاحترازية والوقائية كافة، لمنع أي تجمعات خلال فترة عيد الفطر المبارك، والتشديد علي الغلق الكامل لجميع المتنزهات والحدائق العامة والأماكن التي قد تشهد تجمعات، وكذا الميادين العامة التي بها مناطق خضراء.

كما شدد المحافظ على الالتزام بتطبيق القرارات الوزارية بمواعيد غلق المحلات والمقاهي والكافيهات، ومنع تداول وشرب الشيشة وغيرها من الإجراءات السلبية.