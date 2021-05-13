يتقدمهم المحافظ.. أهالى بني سويف يؤدون صلاة عيد الفطر

أدى الآلاف من أبناء بني سويف، صلاة عيد الفطر المبارك، بالمساجد الكبرى بمختلف قرى ومدن المحافظة، وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية من التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

فيما أدى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، صلاة العيد بمسجد عمر بن عبد العزيز بوسط مدينة بني سويف، يرافقه بلال حبش نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

غنيم: رفع درجة الاستعداد بالقطاعات الحيوية

وأكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، رفع درجة الاستعداد بكافة القطاعات الحيوية، تزامنا مع حلول عيد الفطر المبارك، خاصة في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا التي تمر بها البلاد، حيث أن المحافظة تعمل من خلال منظومة عمل لإدارة مثل تلك الملفات، تعتمد على ضمان تحقيق الاستعداد الدائم في مختلف القطاعات وليس بشكل موسمى أو استثنائي، من خلال توفير البدائل والحلول والاستعداد للتعامل مع كل السيناريوهات المحتملة في مختلف الملفات.

استمرار غلق الحدائق العامة ومنع التجمعات

وشدد المحافظ على استمرار متابعة تنفيذ غلق الحدائق والمتنزهات العامة على مستوى المراكز والمدن، ومنع إقامة أية تجمعات أو فعاليات أو احتفالات جماهيرية خلال أيام عطلة عيد الفطر المبارك مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وتكثيف حملات المتابعة الميدانية الموسعة وتطبيق القانون على المخالفين لقرارات الحكومة.

وأشار إلى أن غرفة العمليات الرئيسية وإدارة الأزمات بالمحافظة تعملان بشكل مستمر، خلال أيام العيد، وعلى اتصال دائم بغرف العمليات بالمديريات الخدمية، والوحدات المحلية السبع، لرصد أية قصور في الخدمات أو طوارئ محتملة لسرعة توفير البدائل والحلول، وتلافي السلبيات، بهدف التيسير على المواطنين وتوفير احتياجاتهم ومتطلباتهم بالشكل المطلوب.