محافظ الجيزة يؤدي صلاة العيد في مسجد المغفرة بحي العجوزة

أدى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد المغفرة في حي العجوزة، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، يرافقه نائبه الأستاذ إبراهيم الشهابي، واللواء علاء بدران، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس محمود فوزي، السكرتير المساعد، ومديري مديريات الأوقاف والتموين والتربية والتعليم والزراعة والطب البيطري بالمحافظة، ورئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أنه رفعت درجة الاستعداد بأجهزة المحافظة كافة إلى الدرجة القصوى، وأن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لتلقى البلاغات والشكاوى التي ربطت بالغرف الفرعية بالأحياء والمراكز والمدن والمديريات.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع مختلف الأجهزة والمديريات والجهات الأمنية بالتأكيد على تطبيق الإجراءات الإحترازية بمختلف القطاعات، والتزام المحال والمقاهي بالقرارات، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، واستمرار إغلاق الحدائق والمتنزهات؛ لمنع تجمعات المواطنين، حفاظا على سلامتهم.

وشدد «راشد» على القيادات كافة، بضرورة النزول للشارع، ومتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين من أعمال النظافة والرقابة على الأسواق والمواقف، وأعمال التطوير الجارية بمختلف أنحاء المحافظة، ورصد مخالفات البناء والتعديات، ومنع أنواع الإشغالات كافة لتسهيل الحركة المرورية.