وسط تواجد أمني.. آلاف المواطنين بالإسماعيلية يؤدون صلاة العيد «صور»

أدى الآلاف من المواطنين في محافظة الإسماعيلية صلاة عيد الفطر المبارك وسط إجراءات احترازية مشددة، حيث توافد المصلين في تمام الخامسة صباحا علي المساجد الكبرى في المحافظة والتي تم افتتاحها لأداء صلاة العيد.

وقال الشيخ صبري عبادة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية إنه تم تطهير وتعقيم كافة المساجد قبل اقبال المواطنين اليوم استعداد لصلاة عيد الفطر.

وخلال خطبة عيد الفطر حث الأئمة المواطنين على فضائل الأعمال، وبيان فضل العطاء والبذل، وبيان الأثر الكبير للتكافل الاجتماعي في الحفاظ على قوة المجتمع وسلامته لحثهم علي المشاركة المستمرة خاصة عقب انتهاء الشهر الكريم.

كما استحضرت الخطبة معانى التعاون والبناء والعفو والتسامح وبخاصة في مثل هذه المواسم الدينية، وركزت الخطبة علي التنبيه علي الالتزام بالإجراءات الاحترازية والالتزام بإجراءات التباعد وارتداء ماسك الوجه.

بينما دفعت مديرية أمن الإسماعيلية، بخدمات شرطية مكثفة حول المساجد وخاصة الكبري منها للتنبيه علي المواطنين بالتحرك فور انتهاء الصلاة.

وكان مدير أوقاف الإسماعيلية، أكد ضرورة الالتزام باراتداء ماسك الوجه وإحضار المصلي الشخصي والالتزام بالتباعد الاجتماعي لمنع انتشار فيروس كورونا.

كما شدد علي الأئمة ومسؤولي المساجد بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتأكيد علي إغلاق دورات المياه.