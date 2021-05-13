شباب أقباط يهنئون المصلين بعيد الفطر بالورود أمام مساجد بني سويف

وزع عدد من الشباب الأقباط، الورود، على المصلين أمام عدة مساجد، للتهنئة بعيد الفطر المبارك في بني سويف، اليوم الخميس، وذلك عقب الانتهاء من صلاة العيد.

ووقف الشباب القبطي أمام المساجد حتى خروج المصلين من صلاة عيد الفطر المبارك، لتهنأتهم بالعيد وتقديم الورود لهم.

وقال مورقص موريس «أحد الشباب المشارك في تقديم التهنئة بالورود»: «إن ما فعلناه امر طبيعي، نحن نعيش في وطن لا يعرف التفرقة بين ابنائه، مقوماته لا تجني إلا الحب، نحن أمة واحدة نعيش في وطن واحد، واعيادنا واحدة وعيد الفطر في بني سويف للجميع».

أهالي بني سويف يؤدون صلاة عيد الفطر بالمساجد الكبرى

وأدى الآلاف من أبناء محافظة بني سويف، صباح اليوم الخميس، صلاة عيد الفطر المبارك، بالمساجد الكبرى بمختلف قرى ومدن المحافظة، وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية من التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات إضافة إلى اصطحاب كل مصلي للمصلاة الخاصة به.

محافظ بني سويف ونائبه يؤديان صلاة عيد الفطر بمسجد عمر بن عبد العزيز

كما أدى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، صلاة العيد بمسجد عمر بن عبد العزيز بوسط مدينة بني سويف، يرافقه بلال حبش نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

غنيم: رفع درجة الاستعداد بالقطاعات الحيوية

وأكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، رفع درجة الاستعداد بكافة القطاعات الحيوية، تزامنا مع حلول عيد الفطر المبارك، خاصة في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا التي تمر بها البلاد.

استمرار غلق الحدائق العامة ومنع التجمعات

وشدد المحافظ على استمرار متابعة تنفيذ غلق الحدائق والمتنزهات العامة على مستوى المراكز والمدن، ومنع إقامة أية تجمعات أو فعاليات أو احتفالات جماهيرية خلال أيام عطلة عيد الفطر المبارك مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.