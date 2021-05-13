محافظ بني سويف يدعو المواطنين الحصول على لقاح كورونا عقب صلاة العيد

حرص الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على توجيه كلمة لأبناء المحافظة بمناسبة عيد الفطر المبارك، عبر مكبر الصوت الخاص بمسجد عمر بن عبدالعزيز، عقب الانتهاء من صلاة عيد الفطر المبارك.

وقدم عنيم التهنئة لكل أبناء المحافظة بالعيد، داعيا المولى عز وجل أن يعيده على مصرنا الحبيبة والأمتين العربية والإسلامية بكل الخير واليمن والبركة، سائلاً الله سبحانه وتعالى، أن يديم على مصرنا الغالية نعمة الأمن والأمان تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن يحفظ الله وطننا من كل الشرور وأن يرفع عنا الوباء والبلاء.

وشدد غنيم على أهمية الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية، حتى يأتي العام القادم، وقد انتهت أزمة كورونا، ونعود لحياتنا الطبيعية كما كانت من قبل، في كل المناحي، داعيا المولى عز وجل أن يأتي العام المقبل أو العيد القادم، ونقيم صلاة العيد دون حواجز أو اجراءات وقائية، بعد أن قد تمكنا من القضاء على الفيروس بإذن الله تعالى.

وأكد أن الاجراءات الاحترازية المشددة التي تنفذها الدولة متثملة في أجهزتها المعنية، هي من باب الحفاظ على صحة وسلامة أهالينا، والحد من انتشار عدوى فيروس كورونا، مشددا على ثقته في وعي المواطن في أن يكون ساعدا داعما لجهود الدولة في ذلك.

وِلفت إلى أن اقامة صلاة العيد في ظل تلك الظروف، يعد نعمة من الله تعالى، وجهد كبير تبذله أجهزة الحكومة، من خلال إجراءات وتعليمات وقائية ضمن خطة الدولة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا، وحرصا وحفاظا على أن تظل المناسبة في أجواء سعيدة دون حدوث مايعكرها.

ودعا محافظ بني سويف المواطنين إلى التسجيل بالموقع الذي أتاحته وزارة الصحة، للحصول على لقاح كورونا، مؤكدا على أن ذلك يساهم بشكل كبير في دفع جهود الدولة في مجابهة تداعيات عدوى كورونا.