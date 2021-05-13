محافظ أسيوط يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد ناصر وسط إجراءات وقائية

أدى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد ناصر بحي شرق مدينة أسيوط، وسط تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية من حيث تعقيم المسجد قبل الصلاة وشرط ارتداء المصليين للكمامات الواقية قبل دخول المسجد واصطحاب المصلى الشخصي ومراعاة مسافات التباعد الاجتماعي والمرور الدوري لرش الكحول والمطهرات للمصليين.

كما أدى الصلاة اللواء هشام لطفي، مساعد وزير الداخلية لقطاع وسط الصعيد واللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط واللواء عصام غانم مدير الأمن العام واللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة والمهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة، والدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف وأيمن محروس رئيس حي شرق والعديد من القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية بالمحافظة.

فيما أدى المواطنين فى المراكز والمدن والقرى العيد بالمساجد التي خصصتها الأوقاف لصلاة العيد وهي نفس المساجد التي يتم تأدية صلاة الجمعة بها ويبلغ عددها 4085 مسجدًا على مستوى المحافظة مع عدم السماح بإقامة الصلاة في الساحات نهائيًا.

وتضمنت خطبة عيد الفطر المبارك التي ألقاها وكيل وزارة الأوقاف، فضل صيام وثواب شهر رمضان وعن فرحة المسلمين بالعيد وهدي النبي محمد صلي الله عليه وسلم يوم عيد الفطر وحث المواطنين على فضائل الأعمال والتمسك بالقيم الدينية ونشر المحبة والتسامح فالإسلام هو دين المحبة والسلام وبيان فضل العطاء والبذل وبيان الأثر الكبير للتكافل الاجتماعي في الحفاظ على قوة المجتمع وسلامته.

كما تضمنت التركيز على دعوة الناس لضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لحماية أنفسهم وحماية غيرهم من هذا الوباء خاصة وأن الحفاظ على النفس مقصد مهم من مقاصد الشريعة الإسلامية.

وعقب الصلاة هنأ محافظ أسيوط المواطنين بالعيد وناشدهم بالوعي والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والبعد عن أماكن التجمعات ومنع التكدس خلال هذه المرحلة الحرجة والاستمتاع بعطلة عيد الفطر في المنازل حفاظًا على السلامة العامة والحد من انتشار فيروس كورونا.