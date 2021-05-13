استشهاد فلسطينيين بغاز الاحتلال إسرائيلي «السام» في غزة

كشفت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح الخميس، عن استشهاد مجموعة من الفلسطينيين جراء استنشاقهم غازا ساما بفعل القصف الصاروخي من الطيران الحربي الإسرائيلي على أهداف مدنية في قطاع غزة الفلسطيني.

وأفادت وكالة «وفا» الفلسطينية نقلا عن وزارة الصحة، بأنّه وصل إلى مجمع الشفاء الطبي جثامين مجموعة من المواطنين، وتبيّن من خلال معاينة الطب الشرعي أنّ سبب الوفاة المباشر هو الاختناق مع وجود أعراض ظاهرية تؤشر إلى احتمالية تعرضهم لاستنشاق غازات سامة، وأُخذت العينات اللازمة لاستكمال الفحوصات ذات العلاقة.