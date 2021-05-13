حدائق كفر الشيخ خالية من المعيدين تطبيقا للإجراءات الاحترازية

خلت حدائق وشوارع كفر الشيخ، من مظاهر الاحتفال بعيد الفطر المبارك 2021، وذلك تطبيقا للإجراءات الاحترازية التي أقرتها الحكومة خوفاً من انتشار فيروس كورونا، ونفذ رؤساء المراكز والمدن، حملات للتأكد من منع تجمعات المواطنين.

كما شهد كورنيش النيل والحدائق في دسوق خلوها من المعيدين، في الساعات الأولى لأول أيام عيد الفطر، وجرى الإغلاق التام لكورنيش النيل والحدائق والمنتزهات بدسوق، بناءً على تعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتحت إشراف المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، حيث شهدت دسوق إجراءات أمنية مشددة وغلق الحدائق والمتنزهات وكورنيش النيل، وتم غمر الحدائق بالمياه وخلوها من المواطنين.

وأكدت عايدة ماضي أنها شددت على تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء وتعليمات المحافظ، بمتابعة الإجراءات الاحتزارية من خلال غرف العمليات المُشكلة من نواب رئيس المدينة ورؤساء القرى والأحياء والأجهزة المعاونة على مدار الساعة، ورصد أي مخالفات ومتابعة سير المرافق، مع متابعة إجراءات غلق جميع الحدائق العامة والمنتزهات ومنع الرحلات النيلية، وذلك منعاً للاختلاط والتزاحم، طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء.

كما تبادلت رئيس المركز والمدينة، التهاني عقب أداء صلاة عيد الفطر المبارك مع القيادات الأمنية ورجال الأوقاف والقيادات التنفيذية لمركز ومدينة دسوق ونواب رئيس المدينة.

فيما خلت حدائق عاصمة كفر الشيخ، من المواطنين وجرى غمرها بالماء ليلاً لعدم تجمع المواطنين حفاظا على صحتهم، حيث أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ الأقليم، عن تطبيق الإجراءات الاحترازية والغلق الكامل للشواطئ والمتنزهات والحدائق ومنع أي فعاليات أو تجمعات، فضلا عن اتخاذ المحافظة عدداً من الإجراءات الاستثنائية لاستقبال عيد الفطر المبارك، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة الشاملة لاحتواء فيروس كورونا، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.