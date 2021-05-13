سعر الدولار اليوم الخميس 13-5-2021 في البنوك المصرية

اختلفت أسعار الدولار في البنوك الحكومية والخاصة، وفي هذا الصدد تقدم «الوطن»، استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها سعر الدولار وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الخميس 13 مايو الموافق أول أيام عيد الفطر، وذلك على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس، 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر، نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية

سعر الدرهم الإماراتي

سجّل الدرهم الإماراتي، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الخميس 13 مايو، في بنك مصر نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، في بنك قناة السويس 4.19 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد سجل نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

وجاء سعر الريال السعودي وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الخميس 13 مايو، إلى نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، وفي البنك التجاري الدولي، سجل الريال السعودي 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وفي بنك مصر، نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك قناة السويس، نحو 4.09 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجّل الجنيه الاسترليني وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الخميس 13 مايو، في بنك مصر، نحو 22.01 جنيه للشراء و22.22 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، 22.00 جنيه للشراء، 22.23 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، 22.01 جنيه للشراء، و22.22 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، 22.01 جنيه للشراء 22.23 جنيه للبيع.

سعر اليورو

بلغ سعر اليورو وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الخميس 13 مايو، في البنك الأهلي المصري، نحو 18.92 جنيه للشراء، و19.12 جنيه للبيع، وفي بنك مصر 18.92 جنيه للشراء، و19.11 جنيه للبيع، وسجل نحو 18.92 جنيه للشراء، و19.12 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي.