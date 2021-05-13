كعك وترمس ومسليات على موائد فنادق الغردقة احتفالا بعيد الفطر (صور)

احتفلت فنادق الغردقة بعيد الفطر المبارك منذ الصباح الباكر، بمشاركة النزلاء المصريين وعدد من الأجانب، بإذاعة أغنيات العيد التي تم بثها في السماعات الداخلية، كما تزينت فنادق الغردقة بالبالونات وامتلأت الموائد بكعك العيد والترمس والمكسرات وأنواع مختلفة من المسليات، في جو يسوده البهجة والفرحة، وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة.

وأوضح سامح جمعة، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بالغردقة، أن احتفالات الفنادق بالعيد بدأت مبكرا منذ الصباح، بتشغيل تكبيرات العيد في السماعات الداخلية ثم أغاني العيد المبهجة، والتي لاقت تفاعل من النزلاء والرواد المصريين على أنغام أغاني العيد، وسط تبادل التهنئة بين الأجانب والمصريين والعاملين بالفنادق السياحية في جو يعكس فرحة العيد.

وأكد محمد السباعي، مدير الأمن الإقليمي لمجموعة فنادق سياحية بالغردقة، أن الفنادق استقبلت الآلاف من نزلاء السياحة الداخلية، تزامنا مع عيد الفطر المبارك لقضاء إجازة العيد على شواطئ الغردقة وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة، والحفاظ على المسافات الآمنة والتباعد الاجتماعي، مما أدى إلى ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق وقاربت على 50%، وهي النسبة المقررة لاستقبال السياح طبقا للضوابط والاشتراطات التي أقرتها رئاسة الوزراء.

وشهدت مدينة الغردقة إجراءات أمنية مكثفة تزامنا مع احتفالات عيد الفطر المبارك، حيث رفعت مديرية أمن البحر الأحمر درجة الاستعداد القصوى لتأمين احتفالات العيد، كما شهدت الفنادق إجراءات أمنية مشددة، وانتشار الكمائن الثابتة والمتحركة وتكثيف أفراد الخدمة المترجلة في الشوارع والميادين وتعزيز الخدمات خاصة المناطق السياحية بالغردقة.

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