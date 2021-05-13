عاجل.. السيسي يهدي أسر شهداء الجيش الأبيض «عيدية العيد»

قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، هدايا لأسر شهداء القطاع الطبي بالمستشفيات الجامعية، شملت «سجادة رُسم عليها صورة الشهيد، مبلغ مالي، شاشة تليفزيون حديثة LED، وكعك عيد الفطر»، وذلك تقديرًا من الرئيس السيسي، لشهداء القطاع الطبي، وتضحيات أبطال الجيش الأبيض الذين يمثلون خط الدفاع الأول لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، الذين يعملون ليلًا ونهارًا ويؤدون دورهم بكل تفانٍ وإخلاص، ويضحون بأرواحهم فداء لملايين المصريين.

من جهته، زار الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورؤساء جامعات «القاهرة، الإسكندرية، أسيوط، عين شمس، حلوان، بني سويف، سوهاج، طنطا، الزقازيق، المنصورة، قناة السويس، المنوفية، الفيوم، والأزهر»، أسر الشهداء بمنازلهم، وتسليمهم هدايا الرئيس السيسي، إلى أسر الشهداء؛ تقديرًا من الرئيس لشهداء القطاع الطبي من الجيش الأبيض.

ونقل وزير التعليم العالي، ورؤساء الجامعات، رسالة شكر وتقدير من الرئيس لأسر شهداء القطاع الطبي بالمستشفيات الجامعية، مؤكدين من خلالها «أن كافة الشهداء الأبطال سيظلوا في عقل وقلب مصر، وأن مصر لن تنسى أبدًا أبطالها الذين ضحوا من أجل شعبها».

وقال الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن تقدير الدولة لأبطال الجيش الأبيض من قطاع المستشفيات الجامعية «الذي يضم 115 مستشفى جامعي يتردد عليها سنويا أكثر من 20 مليون مواطن سنويا» ينشدون الخدمات الطبية والعلاجية، من بينها 30 مستشفى جامعي للعزل تقدم الخدمات الطبية والعلاجية الخاصة بمصابي فيروس كورونا، فإنه يدفع لاستمرار العمل بكل إخلاص في مواجهة هذه الجائحة العالمية، ويدعم قدرات القطاع الصحي في تطوير الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطن المصري.