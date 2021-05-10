إحباط صفقة مخدرات بـ6 ملايين جنيه في الإسماعيلية: 30 كيلو جرام

تمكنت الأجهزة الأمنية، اليوم، من إحباط محاولة تشكيل عصابي لنقل وتهريب 30 كيلو جرام من مخدر الهيروين، تقدر بحوالى 6 ملايين جنيه.

في نفس السياق، تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي «الأمن الوطني – الأمن العام»، والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، بالاشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية نشاط تشكيل عصابي «اثنين من العناصر الإجرامية، أحدهما له معلومات جنائية»، اعترفوا بنقل وتهريب كمية لمخدر الهيروين لترويجها على عملائهم بمختلف المحافظات داخل مخازن سرية بسيارة، وكذا استغلالهم لحدث «طفل» في عمليات النقل والتوزيع، إمعانًا في التمويه بمحاولة لتبديد جهود المكافحة.

120 اسطوانة لمخدر الهيروين

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط أحدهما وبصحبته آخر «حدث» حال استقلالهما السيارة، المشار إليها بدائرة مركز شرطة القصاصين بالإسماعيلية، وبحوزتهما 120 اسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 30 كيلو جرام – مبلغ مالي – هاتفي محمول بالسيارة.

بمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة «6.000.000» ستة مليون جنيه تقريبًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.