سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 13-5-2021 في مصر

استقرت أسعار الذهب في محلات الصاغة، اليوم، أول أيام عيد الفطر المبارك الموافق 13 مايو الجاري، مقارنة بأسعار مساء أمس التي انخفضت 4 جنيهات، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 ما بين 787 إلى 789 جنيهًا.

وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها سعر جرام الذهب عيار 21، في محلات الصاغة، وسعر جرام الذهب عيار 24 وسعر جرام الذهب عيار 18 وسعر الجنيه الذهب، وذلك على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24 المعروف بالذهب البندقي بين 899 و902 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المصرية ما بين 787 و789 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 18 بين 675 و676 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وتراوح سعر الجنيه الذهب، اليوم الأربعاء، بين 6296 و6312 جنيهًا.

سعر كيلو الذهب اليوم

كما يتراوح سعر كيلو الذهب بين 899429 و901714 جنيهًا.

سعر الأونصة اليوم

ويتراوح سعر الأونصة بين 27972 و28043 جنيهًا.

وقدم إيهاب وصفي، نائب رئيس شعبة المصوغات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية للمواطنين نصائح عند شراء الذهب تشمل أنه من الأفضل شراء عيار 21، لأنه العيار المعترف به من مصلحة الدمغ والموازين، وهو الأفضل في الاستثمار لسهولة بيعه، ومن الأفضل شراء المنتج المصري وليس المستورد.

وأكد أنه يجب التعامل مع تاجر حسن السمعة، والاحتفاظ بالفاتورة التي يحصل عليها من التاجر، وعند شراء السبيكة يجب كتابة وزنها وسعرها وبيانات المحل والتاجر ومختومة باسم المحل ورقم السجل التجاري بالإضافة إلى رقم البطاقة الضريبية.

ويجب الحذر من الشراء عن طريق الإنترنت؛ لتجنب التعرض للنصب.