«بشرى للمقبلين على الزواج».. استقرار أسعار الذهب في أول أيام عيد الفطر

سجلت أسعار الذهب استقرارا فى أول أيام عيد الفطر المبارك 13 مايو 2021، مع بداية التعامل فى البورصات العالمية ليباع عيار 24 بـ915 جنيها وعيار 21 بـ801 جنيه وعيار 18 بـ686 جنيها بينما بيع الجنيه الذهب بـ6 آلاف و409 جنيهات.

وكانت أسعار الذهب، تراجعت أمس، متأثرة بارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية وانتعاش بسيط للدولارات، حيث صعد مؤشر الدولار 0.3% وهو ما جعل الذهب أقل جاذبية بالنسبة لحائزى العملات الأخرى.

ويراهن تجار الذهب على فترة عيد الفطر لتحريك المبيعات التى عانت من الركود خلال الفترة الماضية، وذلك لأن فترة العيد تشهد إقبال من المقبلين على الزواج لشراء «الشبكة وخاتم الخطوبة».

وكانت أسعار الذهب منذ مطلع العام الجارى، سجلت ارتفاعات كبيرة، نتيجة الأحداث التى شهدها الشرق الأوسط والتصعيد الأمريكى الإيرانى فى العراق، ثم تداعيات ظهور فيروس كورونا، وهو ما رفع الطلب على المعدن النفيس بصورة كبيرة.

وقال واصفى واصف، رئيس الشعبة العامة للذهب فى الغرف التجارية، إن اسواق الذهب انتعشت ولكن ليس بالشكل المتوقع، متوقعا زيادة الطلب خلال فترة عيد الفطر.

وأضاف رئيس شعبة الذهب: أن متوسط حركة السعر العالمى للذهب يرتبط بالبورصات والأنشطة الاقتصادية العالمية، وأن أى حركة فى سعر أوقية الذهب عالميا تؤثر على الذهب فى مصر.

وأوضح: «أن تحرك الذهب فى حدود من 20 إلى 40 دولارا، وهو النطاق الذى تتحرك فيه الأوقية، يؤثر بنسبة 2% فى الأسعار»، مضيفا: «أسعار الذهب مازالت عند حدود سعرية مناسبة ومحفزة للشراء، مقارنة بالأسعار المرتفعة بداية العام الجاري».

ومن جهتة قال نادي نجيب، سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية: «إن عيد الفطر ساهم في نمو المبيعات وبخصاصة مع تخوف البعض من أن تسجل الأسعار زيادات أكبر خلال الفترة المقبلة».

ولفت نجيب، فى تصريح لـ«الوطن»، إلى أن معظم المبيعات تركزت في الأحجام الصغيرة والأطقم الخفيفة من عيار 18 الأكثر إقبالا، مضيفا أن إغلاق المحال الساعة التاسعة مساء أثر بشكل كبير على مبيعات محال الذهب».

وأوضح: «أن عدد كبير من محال الذهب طرحت «شغل العيد» في النصف الثاني من شهر رمضان استعدادا لموسم العيد»، لافتا إلى أن حجم إنتاج مصر من المشغولات الذهبية يقدر بنحو 30 طن سنويا.

يشار إلى أن البنك المركزي المصري، أعلن ارتفاع رصيد الذهب في مكونات الاحتياطي الأجنبي لمصر، بمقدار يصل إلى 500 مليون دولار تقريباً، إذ ارتفع من نحو 3.705 مليار دولار في إبريل 2020 إلى نحو 4.12 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي وفقاً لبيان صادر عن البنك أول أمس.