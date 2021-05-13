ضبط 174 قطعة سلاح ناري و201 قضية مخدرات وتنفيذ 81129 حكما خلال 24 ساعة

شنت أجهزة وزارة الداخلية، بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء:

ضبط 174 قطعة سلاح ناري، بحوزة 138 متهما، وذلك على النحو التالي:

(12) بندقية آلية.

(23) بندقية خرطوش.

(10) طبنجات.

(129) فردا محليا.

(158) طلقة مختلفة الأعيرة.

(15) خزينة متنوعة.

(211) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام:

تنفيذ (81129) حكما قضائيا متنوعا، بإجمالي (6344) محكوما عليهم وذلك على النحو التالي:

(364) حكم جناية.

(25025) حكم حبس جزئى.

(5002) حكم حبس مستأنف.

(39683) حكم غرامة.

(11055) مخالفة.

في مجال ضبط التشكيلات العصابية:

ضبط (1) تشكيل عصابي، ضم (3) متهمين، ارتكبوا (3) حوادث متنوعة.

في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (201) قضية مخدرات .. بإجمالى عدد (218) متهم ، ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت (13,520 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت (17,080 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (4,731 كيلو جرام).

كيمة من مخدر الإستروكس وزنت (1,625 كيلو جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت (1,400 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (927 جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (590 جرام).

كمية من مخدر آيس وزنت (27 جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (10 جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (10 جرام).

عدد (48549) قرص مخدر.

فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (37) متهما.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (20) متهما.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (409) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المركبات المبلغ بسرقتها: إعادة (3) سيارات مُبلغ بسرقتها.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (19887) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (54) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (9) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.