«الداخلية» تشارك فرحة عيد الفطر مع المرضى وتوزع «علب كحك» عليهم (صور)

جهزت وزارة الداخلية، عبوات ككك مشاركة منها للمواطنين في احتفالهم بمناسبة عيد الفطر المبارك لإهدائها للمرضى وذويهم ببعض المستشفيات الحكومية، ودور الأيتام.

يأتى ذلك تعزيزاً لروح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين في مختلف المناسبات.

ووزعت وزارة الداخلية عددًا من عبوات الكعك بمستشفيات (قصر العينى- المعهد القومى للأورام- مستشفى 57357 سرطان الأطفال- الأطفال الياباني أبو الريش- أحمد ماهر التعليمى- الحسين الجامعي- السيد جلال- الدمرداش الجامعي- مستشفى الصحة النفسية والعصبية)، كما تمّ توزيع كمية من العبوات على عدد من دور رعاية الأيتام.

وتمّ مراعاة كل التدابير الإحترازية والوقائية في أثناء عمليات التوزيع وإجراء أعمال التعقيم والتطهير حرصاً على سلامة المواطنين والقوات المشاركة في المبادرة.