استمرار أسعار مصر للطيران التنشيطية على رحلاتها الداخلية حتى 31 مايو

صرح الطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، بأنّه في إطار توجيهات وزارة الطيران المدني برئاسة الطيار محمد منار وزير الطيران نحو الاستمرار في دعم وتنشيط حركة السياحة الداخلية لإعطاء فرصة لأكبر عدد من شرائح المجتمع المصري خاصة الشباب في الاستمتاع بمعالم مصر السياحية وزيارة مقاصدها الأثرية وشواطئها الخلابة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، أعلنت الشركة الوطنية مصرللطيران استمرار أسعارها التنشيطية على رحلاتها الداخلية للسفر من القاهرة والإسكندرية لشرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وطابا ومرسي علم، حتى 31 مايو الحالي ضمن مبادرة دعم وتنشيط حركة السياحة الداخلية التي انطلقت في شهر يناير الماضي.

واضاف أبوالعينين أنّه تقرر تثبيت أسعار تذاكر الطيران للمصريين والأجانب بسعر موحد شامل الضرائب للذهاب والعودة من القاهرة والإسكندرية إلى الأقصر 1500 جنيه مصري وإلى أسوان 1800 جنيه، ومن القاهرة أو الإسكندرية إلى شرم الشيخ والغردقة وطابا 1800 جنيه، وإلى مرسى علم 2000 جنيه.

من ناحية أخرى، صرح الطيار عمرو نبيل رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، بأنّه تزامنًا مع إجازة عيد الفطر المبارك والإجازة الصيفية، قررت مصر للطيران تشغيل 150 رحلة داخلية إضافية ومنتظمة لشرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان خلال الفترة من 12 وحتى 19 مايو الحالي لاستيعاب طلب كثير من العملاء في قضاء إجازة عيد الفطر المبارك في المدن السياحية المصرية، مع التزام تام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا في جميع مراحل السفر وعلي متن طائرات الشركة.

وأضاف نبيل أنّه من المقرر أن تسير مصرللطيران خلال هذه الفترة 60 رحلة بخط سير القاهرة / شرم الشيخ/ القاهرة، و50 رحلة بخط سير القاهرة / الغردقة / القاهرة و20 رحلة بخط سير القاهرة / الأقصر، و14 رحلة بخط سير القاهرة / أسوان، و5 رحلات الأقصر / أسوان ورحلة واحدة أسوان / الأقصر، إضافة إلى رحلتين بين القاهرة ومرسى علم.