«الزراعة» تواصل حملات التفتيش على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية

قال الدكتور هشام عبدالحسيب، مدير الخدمات والإرشاد بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن الوزارة تفتش حاليا على مراكز بيع الأدوية واللقاحات البيطرية على مستوى محافظات الجمهورية، بالتعاون مع مديريات الطب البيطري، موضحا أنه قبل 20 عاما من الآن، بالتحديد عام 2000، لم يكن هناك دور رقابي يمارس بالشدة المطلوبة على تلك المراكز؛ لأنه لم يكن هناك قرارت منظمة لأعمال تللك المراكز بالأساس.

وأوضح «حسيب»، خلال مداخلة هاتفية، الأحد، مع برنامج «اليوم»، المذاع على شاشة extra news، أنه مع أصدار وزير الزراعة للقرارت المنظمة لعمل تلك المراكز أصبح هناك تنظيما على مستوى إصدار التراخيص للمراكز التي ترغب في الانضمام إلى سوق عمل هذا المجال، بالإضافة إلى تنظيم بيع وتداول الأمصال والأدوية البيطرية على مستوى محافظات الجمهورية.

وأشار مدير الخدمات والإرشاد بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إلى أن الوزارة تنفذ حملات تفتيش على مستوى الجمهورية بشكل شهري، ويرفع بتلك الحملات تقارير إلى وزير الزراعة مباشرة، مؤكدا أن هذا القطاع توليه الدولة اهتماما كبيرا.

وكشف الدكتور هشام عبدالحسيب، أن تقرير تفتيش شهر إبريل، تضمن حملات تفتيش على حوالي 275 مكانا ومركزا، وتعدد المخالفات بين مزاولة عمليات البيع بدون ترخيص، أو تداول أدوية محظور استخدامها.

وأردف أن مسألة تداول أدوية بيطرية محظور استخدمها، أو غير صالحة للاستخدام، من أكثر المسائل التي تحاول الدولة القضاء عليها؛ لأنها تؤثر بشكل كبير على تعطيل معدلات التنمية على مستوى الثروة الحيونية، لافتا إلى أن هذا الأمر تأثيره سلبي في النهاية على الفلاح والمستهلك.