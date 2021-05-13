مصرع 3 وإصابة 5 في حوادث طرق بـ4 محافظات بأول أيام العيد

رغم حالة الهدوء والسيولة المرورية التي شهدتها الطرق صباح اليوم اول ايام العيد، إلا أن الأمر لم يمر دون وقوع 5 حوادث طرق في الإسكندرية والقليوبية والغربية والشرقية، أسفرت عن مقتل 3 بينهم أب وابنته وإصابة 4 آخرين.

تصادم 4 سيارات ملاكي

وقع الحادث الأول على طريق الكورنيش بالإسكندرية بين 4 سيارات ملاكي دون إصابات، وذلك بسبب السرعة الزائدة بمنطقة سيدي جابر وسبورتنج وتبين التصادم وقع في حادثين منفصلين وأن الحادثين نتجا عن السرعة الزائدة على طريق الكورنيش، وحدثت تلفيات بالسيارات دون إصابات

احتراق سيارة

وفي القليوبية نشب حريق بسيارة سوزوكي فان، على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بنطاق مدينة قليوب اتجاه القاهرة، وهو ما أسفر عن مصرع قائد السيارة وابنته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق حيث تلقت الاجهزة الامنية إخطارا ميفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بسيارة سوزوكي فان، على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بنطاق مدينة قليوب اتجاه القاهرة، وهو ما أسفر عن مصرع قائد السيارة وابنته.

تم الدفع بسيارتى إطفاء وتمت السيطرة على الحريق، وبالفحص تبين نشوب حريق بسيارة سوزوكى فان "ف و س 3729"، كانت قادمة من مدينة قويسنا بمحافظة المنوفية فى اتجاهها إلى محافظة الفيوم، ونشب الحريق لشبب غير معلوم، ما أدى إلى مصرع "حسين م" 38 سنة، سائق سيارة، وابنته "حنين" 8 سنوات، ونجاة 6 آخرين دون إصابات، وتحرر محضر بالواقعة

مصرع أم ونجاة ابنتها

و لقيت ربة منزل مصرعها فيما أصيبت ابنتها الرضيعة 6 أشهر باشتباه ما بعد الارتجاج، أثناء عبورهما الطريق بالقرب من ميدان الطيارة دائرة مركز بلبيس، وتم نقل الجثة والطفلة إلى مستشفى بلبيس المركزى.

وشهد شارع البحر الرئيسى بطنطا بمحافظة الغربية حادثا مروعا بعد تصادم سيارتين بسبب السرعة الجنونية، عقب صلاة عيد الفطر المبارك، وأسفر الحادث عن تحطم السيارتين.