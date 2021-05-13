ردا على تغريدة صلاح.. رئيس وزراء بريطانيا يدعو إلى التهدئة في غزة

دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم، إسرائيل والفلسطينيين إلى ضبط النفس والتراجع عن سياسة حافة الهاوية، وذلك بعد تغريدة النجم محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي بشأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وكتب جونسون على حسابه بموقع تويتر تشعر المملكة المتحدة بقلق بالغ إزاء تصاعد العنف وسقوط ضحايا مدنيين، ونريد أن نرى وقفا عاجلا لتصعيد التوتر.

وكان محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني ونادي ليفربول الانجليزي قد وجه، رسالة إلى قادة العالم، ورئيس وزراء بريطانيا بالتدخل لوقف قتل الأبرياء، وقال صلاح في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر إلى رئيس وزراء بريطانيا قائلا: أدعو جميع قادة العالم، بما في ذلك رئيس وزراء البلد الذي أصبح موطنًا لي على مدار السنوات الأربع الماضية.. وذلك من أجل بذل كل ما في وسعهم للتأكد من توقف العنف وقتل الأبرياء على الفور.. لقد فاض الكيل.

وكان وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب من بين أولئك الذين دعوا إلى إنهاء العنف المستمر في القدس وغزة، وحثوا على إنهاء استهداف السكان المدنيين على تويتر.

ومن جهة أخرى، قالت ليلى موران المتحدثة باسم الحزب الليبرالي الديمقراطي للشؤون الخارجية، إنها وجهت استجوابا عاجلا في مجلس العموم البريطاني، أمس، بشأن هذه القضية، وقالت النائبة على حسابها بموقع تويتر: يجب على حكومة المملكة المتحدة أن تضع خطتها للعمل مع شركائنا الدوليين لتسهيل وقف التصعيد الآن.

يأتي ذلك بعد استشهاد مالا يقل عن 65 فلسطينيا بينهم 16 طفلا، و365 إصابة منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وبعد أسابيع من التوترات في القدس، والتي أدت إلى دعوات لوقف التصعيد من جميع الأطراف من المجتمع الدولي، وسط استمرار الاضطرابات بين المستوطنين وقوات الاحتلال وبين الفلسطينيين.