«البترول»: مستعدون لمتطلبات المواطنين من «المواد البترولية» خلال العيد

أكد مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية، أن هناك تأمين لجميع احتياجات المواطنين من المواد البترولية وأنابيب البوتاجاز، خلال فترة عيد الفطر المبارك.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن جميع خدمات وزارة البترول تعمل بشكل جيد خلال فترة العيد، حيث أنه يتم توريد المواد البترولية لمحطات الوقود بشكل مستمر، كما يجري تعبئة وتوصيل أنابيب البوتاجاز لجميع محافظات الجمهورية.

وأشار المصدر إلى أن أعمال وزارة البترول والخدمات التي تقدمها، تعتبر من الأعمال الحيوية التي لا يمكن الاستغناء عنها حتى في فترة الأعياد أو الحظر.

ولفت المصدر، إلى أن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، يتابع عن كثب كل التطورات التي تحدث، كما أنه شدد على ضرورة توافر جميع منتجات وخدمات الوزارة لجميع المواطنين دون وجود أي نقص بها، حتى لا يستغل البعض ذلك.

وعقد المهندس طارق الملا، اجتماعا منذ أيام لمراجعة الاستعدادات الخاصة بمنظومة تداول وتوزيع المنتجات البترولية بالسوق المحلي خلال فترة عيد الفطر المبارك، وللاطمئنان على الإجراءات المتخذة من شركات تسويق وتوزيع ونقل المنتجات البترولية، للتعامل مع احتياجات الاستهلاك الموسمي للوقود المرتبط بتلك الفترة.

وشدد «الملا» خلال الاجتماع، على أهمية الاستعداد الكامل لجميع مستودعات تخزين وشحن وتداول الوقود، ومصانع تعبئة أسطوانات البوتاجاز، وكذلك محطات ومنافذ البيع للمستهلك النهائي، وانتظام العمل بها من خلال الورديات على مدار اليوم، كما اطمئن على توافر الأرصدة من المنتجات البترولية، وانتظام حركة توزيعها للسوق المحلي بالمعدلات المطلوبة، وفق خطة التوزيع التي تراعي التغيرات في معدلات الاستهلاك المرتبطة بالمناسبات، أو في بعض المناطق الجغرافية.