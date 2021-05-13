بعد بحث استمر 3 أيام.. انتشال جثة «غريق المحروسة» في قنا

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بقنا بمشاركة الأهالي، اليوم الخميس، أول أيام عيد الفطر المبارك، من انتشال جثة شاب غرق في نهر النيل أثناء استحمامه منذ 3 أيام، بقرية المحروسة أمام ري قنا بدائرة مركز قنا، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى قنا العام، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة، بعد ورود تحريات المباحث بعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

وتلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارا من مأمور مركز شرطة قنا، يفيد بعثور الأهالي على جثة الشاب محمد أحمد مهران، 23 عاما، يقيم قرية المحروسة دائرة مركز قنا، بعد مرور 3 أيام على غرقه أثناء الاستحمام في نهر النيل.

وانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وقوات الإنقاذ النهري، وتم انتشال جثة الشاب، ونقلها إلى مشرحة مستشفى قنا العام، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي وصرحت بدفن الجثة.

جدير بالذكر أن الشاب غرق في نهر النيل منذ 3 أيام، ولم تتمكن قوات الإنقاذ النهري من العثور على جثته حينها، إلا أن مجموعة من الأهالي الذين يبحثون عن الجثة عثروا عليها اليوم في «الحشاش»، وتم إبلاغ الشرطة وانتشال الجثة.