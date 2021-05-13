مشاهير الفن والكرة في العالم يتضامنون مع فلسطين: ما يحدث جريمة حرب

أعرب كثير من مشاهير الفن وكرة القدم، عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني في ظل اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على أبناء فلسطين في القدس المحتلة وقطاع غزة، معربين عن تضامنهم معهم ومنددين بالاحتلال، ونستعرض في التقرير التالي أبرز هؤلاء النجوم.

محمد صلاح

وقدّم محمد صلاح نجم مصر وليفربول، الدعم لفلسطين وأبنائها الذين يواجهون القتل والعنف أمام جيش الاحتلال الإسرائيلي.

I’m calling on all the world leaders including on the Prime Minister of the country that has been my home for the past 4 years to do everything in their power to make sure the violence and killing of innocent people stops immediately. Enough is enough. @BorisJohnson — Mohamed Salah (@MoSalah) May 11, 2021

وغرّد صلاح عبر تويتر: «اأدعو جميع قادة العالم، بما في ذلك رئيس وزراء البلد الذي كان موطنًا لي طيلة السنوات الأربع الماضية، إلى بذل كل ما في وسعهم للتأكد من توقف العنف وقتـل الأبرياء على الفور، لقد طفح الكيل».

وغيّر النجم المصري صورة صفحته الشخصية على تويتر، لصورة له أمام قبة الصخرة عندما كان يلعب في فريق بازل السويسري.

راغب علامة

غرّد الفنان اللبناني راغب علامة عبر حسابه على تويتر: «ما يحصل في فلسطين المحتلة مدان مدان مدان».

ما يحصل في فلسطين المحتلة مدان مدان مدان ….. — RaghebAlama (@raghebalama) May 9, 2021

محمد النني

ووجّه محمد النني لاعب خط وسط نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، رسالة دعم للشعب الفلسطيني على خلفية الأحداث في القدس وغزة.

my heart and my soul and my support for you Palestine pic.twitter.com/ywrpPk5Xmf — Mohamed ELNeny (@ElNennY) May 10, 2021

ونشر النني صورا عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، لمدينة القدس، وعلق عليها قائلا: «قلبي وروحي ودعمي لك يا فلسطين».

ساديو ماني

وأعرب الدولي السنغالي ساديو ماني مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، عن دعمه للشعب الفلسطيني على خلفية الأحداث في القدس.

ونشر ماني عبر حسابه على إنستجرام، صورة لمدينة القدس، وعلق عليها قائلا: «الحرية لفلسطين»، مع وضع العلم الفلسطيني.

هند صبري

وقالت الفنانة هند صبرى في منشور عبر حسابها الرسمي بانستجرام: «ما يحدث في الشيخ جراح جريمة حرب.. وهو انتهاك لكل اتفاقيات السلام الموقعة والقوانين الدولية، التهجير القسري لأي إنسان كارثة إنسانية لا يمكن السكوت عليها، ضد ما تقوم به اسرائيل في مدينة الصلاة».

رياض محرز

أعرب الدولي الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عن تضامنه مع المرابطين في المسجد الأقصى بعد اقتحام باحاته من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونشر رياض محرز صورة لعلم فلسطين عبر حسابه الرسمي على تويتر مع شعار الانتصار، وأرفقها بوسم «فلسطين» و«احموا الشيخ جراح».

كارول سماحة

وغرّدت الفنانة كارول سماحة عبر حسابها على تويتر: «في صمت العالم سنرسل أصواتكم للعالم، فلسطين».

In the silence of the world

we will send your voice to the world #Palestine



في صمت العالم سنرسل أصواتكم للعالم#فلسطين pic.twitter.com/PpOasPuUY3 — CAROLE SAMAHA (@CAROLE_SAMAHA) May 9, 2021

فريق بالستينو التشيلي

وجّه لاعبو فريق ديبورتيفو بالستينو التشيلي، رسالة دعم إلى الشعب الفلسطيني، قبل المواجهة التي جمعتهم مع مضيفهم فريق كولو كولو، في إطار منافسات الجولة السابعة من الدوري التشيلي لكرة القدم، التي أقيمت فجر الأحد، على ملعب دافيد أريانو الأثري.

نوال الزغبي

وغرّدت الفنانة نوال الزغبي عبر حسابها على «تويتر»: «مات الضمير.. فلسطين تنتفض».

عصام الحضري

وتضامن عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر السابق، مع قضية حي الشيخ جراح، وغرد عبر حسابه على تويتر: «القدس عربية، القدس عاصمة فلسطين، انقذوا حى الشيخ جراح».

محمد هنيدي

وسارع محمد هنيدي في التضامن مع الشعب الفلسطيني وما يمر به من أحداث مؤسفة، وكتب عبر حسابه على فيس بوك: «وانت قاعد دلوقتي مرتاح في بيتك افتكر إن في ناس بتتهجر وبتترمي في الشارع وبتسيب بيوتها ظلمًا وقهرًا.. بيسيبوا أرضهم وذكرياتهم ومستقبلهم وعالمهم.. في وقت العالم كله ساكت ومتجاهل اللي بيحصل.. لازم نقف جنبهم ونوصل صوتهم للعالم كله #انقذوا_حي_الشيخ_الجراح».

الممثلة البريطانية لينا هيدي

كشفت النجمة العالمية لينا هيدي، عن دعمها للشعب الفلسطيني، حيث كتبت عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، والتي تضمنت مقالا عن الوضع في القدس، لتعلن تأييدها لهذا الرأي.

وأشار المقال إلى أنّه يواجه أكثر من 1500 فلسطيني من أحياء القدس خطر التهجير القسري وهدم المنازل من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ويشكل الأطفال نسبة كبيرة من العائلات المهددة بالتشرد، وفي أحياء سلوان في البستان وباطين الهوى، تواجه 21 عائلة هدم منازل في أقرب وقت في 11 مايو لإفساح المجال أمام موقع سياحي ضمن خطة التوسع العنصري في جميع أنحاء القدس الشرقية والضفة الغربية.

فريدريك عمر كانوتية

وتضامن اللاعب المالي فريدريك عمر كانوتيه مع الشعب الفلسطيني، منددا بنظام الفصل العنصري الإسرائيلي.

This blatant imposture is not gonna last forever... there’s no “clash”, “conflict” or “eviction”. This is apartheid, ethnic cleansing and colonisation.

Free Palestine — Fred Oumar KANOUTÉ (@FredericKanoute) May 12, 2021

وغرّد عمر: هذا الخداع الفاضح لن يستمر إلى الأبد، لا يوجد صدام أو صراع أو طرد. هذا فصل عنصري وتطهير عرقي واستعمار.. فلسطين حرة.