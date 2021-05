مشاهير الفن والكرة في العالم يتضامنون مع فلسطين: ما يحدث جريمة حرب

أعرب كثير من مشاهير الفن وكرة القدم، عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني في ظل اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على أبناء فلسطين في القدس المحتلة وقطاع غزة، معربين عن تضامنهم معهم ومنددين بالاحتلال، ونستعرض في التقرير التالي أبرز هؤلاء النجوم.

وقدّم محمد صلاح نجم مصر وليفربول، الدعم لفلسطين وأبنائها الذين يواجهون القتل والعنف أمام جيش الاحتلال الإسرائيلي.

I’m calling on all the world leaders including on the Prime Minister of the country that has been my home for the past 4 years to do everything in their power to make sure the violence and killing of innocent people stops immediately. Enough is enough. @BorisJohnson